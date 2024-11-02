Ankara\'da İki Önemli At Yarışı

Spor

AT yarışında 44'üncü Cumhuriyet Koşusu ile 86'ncı Cumhurbaşkanlığı Koşusu Ankara'da tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nun galibi 2.28.54 derece elde eden 'Dragon Flame' isimli safkanın sahibi Emrah Agun ve jokeyi Akın Sözen oldu. 86'ncı Cumhuriyet Koşusu'nu ise 1.45.17 derece elde eden 'Deniz Efe' isimli safkanın sahibi Arif Çelik ve jokeyi Ahmet Çelik kazandı.

44'üncü Cumhuriyet Koşusu ile 86'ncı Cumhurbaşkanlığı Koşusu, 75'inci Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Yarışı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Ankara Valisi Vasip Şahin, Genel Kurmay 2'nci Başkanı Kemal Yeni ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdar Adalı, TAY TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz ve Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem takip etti. Cumhuriyet Koşusu'nda 1600 metre çim pistte 18 at mücadele etti. Yarışa sadece safkan Arap atları katıldı. Yarışı kazanan Arif Çelik, Ahmet Çelik ikilisi 4 milyon 600 bin liralık ödülün sahibi oldu. 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılan 86'ncı Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda ise, 10 at mücadele etti. Yarışa sadece 3 yaş ve yukarı safkan İngiliz atları katıldı. Yarış sonunda 1'inci gelen 'Dragon Flame'in sahibi Ahmet Agun ve jokeyi Akın Sözen ise 3 milyon 600 bin liralık ödül kazandı. Organizasyonda Cumhuriyet Koşusu'nda toplamda 9 milyon 257,5 bin, Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda toplam 7 milyon 245 bin lira ödül verildi. 75'inci Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleşen yarışlar sonrasında koşuyu kazanan atların sahipleri ve jokeylerine ödülleri, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Ankara Valisi Vasip Şahin, Genel Kurmay 2'nci Başkanı Kemal Yeni tarafından taktim edildi.

HAKAN CANTINAZ: TARİHİ BİR GÜN

TAY TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz, Ankara 75'inci Yıl Hipodromu'nun tarihi günlerinden birini yaşadığını ifade ederek, "Oldukça kalabalık yarışseverlerin, atseverlerin bu işe gönül vermiş birçok kişinin hipodromu hınç doldurduğunu bir gün de beraberiz. Geleneksel bir koşu. Türkiye'nin şu anda en iyi İngiliz atlarının start aldığı bir koşu, Cumhurbaşkanlığı Kupası koşuşu. Cumhuriyet Kupası da koşusuna sadece Türkiye'deki Arap atlarının katılabildiği bir koşu. Gönül verip yarışlara desteğe gelenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem ise, "Hem grup koşusunun olması hem de böyle bir kalabalık, yarışseverlerin ilgi göstermesinden dolayı çok gururluyuz. Sektöre olan ilginin artıyor oluşu da bizi kesinlikle çok heveslendiriyor. Bize atalarımızdan miras olan bir spor dalı olduğu için ilgi ve alakanın artmasından dolayı her gün biraz daha mutlu hissediyoruz" dedi.

AKIN SÖZEN: ŞAMPİYONLAR KONUŞTU

Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nun galibi jokeyi Akın Sözen, "Dragon Flame bu sene yapılması gereken ne varsa hepsini en güzel şekilde yapmasını başardı. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Ekibine teşekkür ediyorum. Muhteşem bir kalabalık muhteşem bir ilgi" ifadelerinde bulundu.

86'ncı Cumhuriyet Koşusu'nu 1.45.17 derece elde eden Ahmet Çelik ise, "Deniz Efe çok özel bir at. Ata teşekkür ederim ilgililerin eline sağlık. Böyle yarışlarda ekstradan motive oluyoruz. Aileler gelmiş, çocukları görmek bizi mutlu ediyor ve yarış içerisinde de ekstradan pozitif olarak bize yansıyor" yorumlarında bulundu.

BAKAN BAK'TAN CUMHURBAŞKANLIĞI KOŞUSU İLE CUMHURİYET KOŞUSU'NU KAZANAN JOKEYLERE TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ankara'da düzenlenen 86'ncı Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu kazanan jokey Akın Sözen ile 44'üncü Cumhuriyet Koşusu'nu kazanan jokey Ahmet Çelik için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen 86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu kazanan "Dragon Flame" isimli atın jokeyi Akın Sözen ve atın sahibi Emrah Agun ile 44. Cumhuriyet Koşusu'nun galibi "Deniz Efe" isimli atın jokeyi Ahmet Çelik ve atın sahibi Arif Çelik'i kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. Yılında yapılan yarışlarda mücadele edenleri de tebrik ediyor, jokeyler Akın Sözen ile Ahmet Çelik'in başarılarının devamını diliyorum."