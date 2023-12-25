Ankara\'da Milli Antrenör Gündüz Mali Müşavirlik Yapıyor, Akşamları Gençleri Şampiyonalara Hazırlıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan milli antrenör Halit Erdemir, gündüz halde mali müşavirlik yaparken, akşamları ise gönüllü Wushu Kung Fu antrenörlüğü yaparak gençleri şampiyonalara hazırlıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinin Güldarpı mahallesinde yaşayan ve gündüz sebze halinde mali müşavirlik yapan 42 yaşındaki milli antrenör Halit Erdemir, yaklaşık 10 yıldır ilçede gençlere Wushu Kung Fu eğitimi veriyor.

Gençleri kötü alışkanlardan korumak ve milli takıma sporcu yetiştirmek amacıyla gönüllü olarak mesaisinden sonra akşamları Wushu Kung Fu öğreten Erdemir, antrenörlük kimliğinin yanı sıra sporcu yönüyle dikkati çekiyor.

Eğitim verdiği sporcu çocukların hem kötü alışkanlıklardan uzaklaşması hem de milli takıma seçilebilmeleri için çaba gösteren Erdemir, geçtiğimiz yıl ilçede hizmete açılan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Gençlik Merkezi'nde eğitimlerini sürdürüyor.

Önceki yıllarda öğrencilerine kısıtlı imkanlarla spor yaptırmaya çalıştığını anlatan Erdemir, şimdilerde daha iyi imkanlarda gençleri sporu sevdirmeye çalıştığını ve şampiyonalara hazırlandığını söyledi.

Wushu'nun Çin savunma savaş sanatı olduğunu dile getiren Halit Erdemir, 50'nin üzerinde sporcusunun olduğunu ve her geçen gün sporcu sayısının arttığını kaydetti. - ANKARA