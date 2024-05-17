Ankara'da Pentatlon Şenliği: Binlerce Öğrenci, Öğretmen ve Veli Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Spor

Ankara'da Pentatlon Şenliği: Binlerce Öğrenci, Öğretmen ve Veli Bir Araya Geldi

Ankara\'da Pentatlon Şenliği: Binlerce Öğrenci, Öğretmen ve Veli Bir Araya Geldi

Ankara'da 5 farklı proje okulundan 2500 öğrenci, 500 öğretmen ve veli, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Pentatlon Şenliği'nde bir araya geldi. Etkinliğe Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Federasyon Başkan Vekili Ercan Taciroğlu ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Recep Şahin de katıldı. Yarışmaların ardından katılımcılara teşekkür edilirken, sporun ve birlikteliğin gücü bir kez daha vurgulandı.

17.05.2024 18:45
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Ankara'da 5 farklı proje okulundan 2500 öğrenci, 500 öğretmen ve veli, "Pentatlon Şenliği"nde bir araya geldi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Federasyon Başkan Vekili Ercan Taciroğlu ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Recep Şahin'in de katılımlarıyla başkentte 5 farklı proje okulundan 2500 öğrenci, 500 öğretmen ve velilerin de yer aldığı binlerce vatandaş, pentatlon etkinliğinde coşkulu bir spor atmosferi yaşadı.

Yarışmaların ardından katılımcılara teşekkür edilirken, sporun ve birlikteliğin gücü bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ankara'da Pentatlon Şenliği: Binlerce Öğrenci, Öğretmen ve Veli Bir Araya Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Pentatlon Şenliği: Binlerce Öğrenci, Öğretmen ve Veli Bir Araya Geldi - Son Dakika
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