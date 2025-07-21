Ankara Duatlonu\'nda Muğla\'nın Başarısı

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Ankara Duatlonu Türkiye Finali, heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Zorlu parkurda kıyasıya rekabetin yaşandığı final yarışmalarında, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları elde ettikleri derecelerle büyük takdir topladı.

Toplamda 5 km koşu, 20 km bisiklet ve 2.5 km koşudan oluşan Duatlon Türkiye Kupası Finali'nde Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Akif Bozkurt, sergilediği performansla birincilik kürsüsüne çıkarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Yarışmada Yıldızlar kategorisinde ter döken Muğlalı sporcu Emre Doğan ise parkuru başarıyla tamamlayarak finali 5. sırada bitirdi. Sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performans sayesinde genel puanlamada Türkiye 4.'sü olmayı başaran Doğan, gelecek için umut verdi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sporda her geçen gün yükselen bir ivmeyle Muğla, adından söz ettirmeye devam ediyor. Sadece bir branşta değil, farklı spor dallarında elde edilen başarılar, ilimizde sporun ne denli geliştiğinin ve benimsendiğinin en somut göstergesidir. Duatlon Türkiye Finali'nde elde edilen dereceler de bu başarı zincirinin önemli halkalarından biridir. Sporcularımızın azmi, antrenörlerimizin özverisi ve kurum olarak verdiğimiz destekle Muğla, Türkiye'nin spor alanındaki parlayan yıldızlarından biri haline gelmiştir. Başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve katkı sunan herkesi gönülden tebrik ediyoruz" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA