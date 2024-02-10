Ankara Keçiörengücü, deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi - Son Dakika
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Ankara Keçiörengücü, deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi

Ankara Keçiörengücü, deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor\'u 1-0 yendi

Trendyol 1. Lig'in 22. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü 82. dakikada Camara attı.

10.02.2024 18:19
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Stat: 11 Nisan

Hakemler: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Samet Özkul

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Tokotaev, Aleksis Özçakmak, Mboula, Adem Eren Kabak (Dk. 73 Hüseyin Erkan), İshak Çakmak, Landel (Dk. 86 Begic), Marco Paixao, Tolga Ünlü (Dk. 86 Semih Karadeniz), Harris (Dk. 17 Dening), Aldair, Ümit Kurt (Dk. 86 Barış Gök)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mert Kula, Erkam Develi (Dk. 68 Erkan Eyibil), Ariyibi (Dk. 68 Camara), Dembele (Dk. 83 Görkem Bitim), Bardhi (Dk. 87 Orhan Nahırcı), Selim Ilgaz (Dk. 46 Traore), Mikail Okyar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim

Gol: Dk. 82 Camara (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 25 Dening (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 69 Bardhi, Dk. 84 Metin Uçar, Dk. 85 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 22. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ankara Keçiörengücü, deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi - Son Dakika
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