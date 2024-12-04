Stat: Aktepe
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Cem Özbay, Mahmut Gülle
Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış (Dk. 63 Mehmet Erdoğan), Oğuzhan Çalışkan, Süleyman Luş, Recep Taşbakır (Dk. 63 Mert Kula), Yılmaz Basravi, Orhan Nahırcı, Traore, Abazaj, Halil Can Ayan (Dk. 88 Eren Sami Poyraz), Togui (Dk. 88 Alper Burak Duman), Diouf (Dk. 78 Hamza Kılıç)
Beyoğlu Yeni Çarşı: Cengizhan Şarli, Yiğit Has (Dk. 59 Bartu Kırtaş), Eren Demirtaş (Dk. 46 Taha Aydınlı), Miraç Yağız Altınçayır, Emircan Alturan, Murat Arda Ayhan, Mustafa Kaçan, Kaan Deniz Yılmaz (Dk. 83 Kadir Kaan Kayacı), Arda Uzun (Dk. 76 Muhammed Sipahiler), Bora Aydınlık (Dk. 82 Alperen Yılmaz), Kubilay Akyüz
Goller: Dk. 4, 25 ve 68 Diouf, Dk. 36 Oğulcan Çalışkan (Ankara Keçiörengücü) Dk. 10 Bora Aydınlık, Dk. 47 Mustafa Kaçan (Beyoğlu Yeni Çarşı)
Sarı kartlar: Dk. 62 Orhan Nahırcı, Dk. 77 Diouf (Ankara Keçiörengücü), Dk. 62 Kaan Deniz Yılmaz, Dk. 65 Mustafa Kaçan, Dk. 66 Kubilay Akyüz (Beyoğlu Yeni Çarşı)
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 4-2 yenerek 5. tura yükseldi.
Son Dakika › Spor › Ankara Keçiörengücü, Beyoğlu'nu Geçti - Son Dakika
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