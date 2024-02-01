 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yaptırdığı penaltıyla taraftarın sabrını taşıran Livakovic'i İsmail Kartal kenara çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yaptırdığı penaltıyla taraftarın sabrını taşıran Livakovic'i İsmail Kartal kenara çekti

2-1 biten MKE Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla taraftarlardan büyük eleştiri alan Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile İsmail Kartal özel bir konuşma yaptı. Livakovic, gelecek maçlarda daha iyi performans sergileyeceğine dair teknik heyete söz verdi.

01.02.2024 11:25  Güncelleme: 11:30
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve zaman zaman yaptığı hatalarla taraftarı düşündüren kaleci Dominik Livakovic MKE Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla taraftarın sabrını taşırdı.

ÖZÜR DİLEDİ

Sebep olduğu penaltı nedeniyle maç sonrası takım arkadaşlarından özür dileyen Livakovic ile İsmail Kartal bir konuşma yaptı. Kartal, öğrencisine güvenini dile getirdi. Ayrıca, tecrübeli eldiven için analiz videosu hazırlandı.

Yaptığı penaltı pahalıya patlayabilirdi! İsmail Kartal, taraftarın sabrını taşıran Livakovic'i kenara çekti

SÖZ VERDİ

Şampiyonluk yolunda önemli bir rol oynayan Livakovic de önümüzdeki maçlarda daha iyi performans sergileyeceğine dair teknik heyete ve İsmail Kartal'a söz verdi.

Yaptığı penaltı pahalıya patlayabilirdi! İsmail Kartal, taraftarın sabrını taşıran Livakovic'i kenara çekti
Yaptırdığı penaltıyla taraftarın sabrını taşıran Livakovic\'i İsmail Kartal kenara çekti

Sizin düşünceleriniz neler ?

Dominik Livakovic, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaptırdığı penaltıyla taraftarın sabrını taşıran Livakovic'i İsmail Kartal kenara çekti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 11:55:33. #1.12#
SON DAKİKA: Yaptırdığı penaltıyla taraftarın sabrını taşıran Livakovic'i İsmail Kartal kenara çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement