Yaptırdığı penaltıyla taraftarın sabrını taşıran Livakovic\'i İsmail Kartal kenara çekti

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Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve zaman zaman yaptığı hatalarla taraftarı düşündüren kaleci Dominik Livakovic MKE Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla taraftarın sabrını taşırdı.

ÖZÜR DİLEDİ

Sebep olduğu penaltı nedeniyle maç sonrası takım arkadaşlarından özür dileyen Livakovic ile İsmail Kartal bir konuşma yaptı. Kartal, öğrencisine güvenini dile getirdi. Ayrıca, tecrübeli eldiven için analiz videosu hazırlandı.

SÖZ VERDİ

Şampiyonluk yolunda önemli bir rol oynayan Livakovic de önümüzdeki maçlarda daha iyi performans sergileyeceğine dair teknik heyete ve İsmail Kartal'a söz verdi.