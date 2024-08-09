Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: Transferi kapattık, gelecek oyuncumuz da yok - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: Transferi kapattık, gelecek oyuncumuz da yok

Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: Transferi kapattık, gelecek oyuncumuz da yok

Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, takımdaki oyunculara gelen transfer tekliflerinin kendilerini yorduğunu belirterek, transferi kapattıklarını ve gelecek oyuncularının olmadığını açıkladı.

09.08.2024 15:19  Güncelleme: 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazırlık döneminde takımdaki bazı oyunculara transfer tekliflerinin gelmesinin kendilerini yorduğunu söyleyen Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Dün yönetim kuruluyla beraber yapmış olduğumuz toplantıda takımda kimsenin gitmesine müsaade etmeme kararı aldık. Artık transferi de kapattık, gelecek oyuncumuz da yok" dedi.

Trendyol 1. Lig'de ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Cihat Arslan, kulübün gelecek hedefleri ve takımın son durumu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu yıl TFF 3. Lig'e yükselen Yozgat Belediyesi Bozokspor'u ziyaret için kente gelen Arslan, Yozgat ile bir gönül bağı olduğunu ve 1998-2002 yılları arasında Yozgatspor'da forma giydiğini hatırlattı. Arslan, Bozokspor Kulüp Başkanı Bahadır Yılmaz, Bozokspor Teknik Direktörü İlhan Özbay ve Bozokspor Sportif Direktörü Şaban Akyol ile de sohbet ederek eski günleri yad etti.

"Ankaragücü olarak şampiyonluğu hedefliyoruz"

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arslan, Ankaragücü'nün Türk futbolunda önemli bir camia olduğuna değinerek, "Ankaragücü çok büyük bir camia ve geçen sene çok da hak etmediği bir şekilde ligden düştü. Tekrar şampiyon olabilmek için uğraşacağız. Tabii ki Şanlıurfaspor da benim geçen sene ve 9 sene önce de çalıştırdığım bir kulüp. Hem Urfa'yı hem de Urfaspor'u çok seviyorum. Ama mesleğimiz gereği tabii ki artık Ankaragücü ve Ankaragücü'nün şampiyonluğunu hedefliyoruz ve Ankaragücü'nün şampiyonluğu için de biz bütün enerjimizi harcıyoruz. Ankara'ya gelmişken de Tabii ikinci memleketim olan Yozgat'a da gelmek istedim. Hem Şaban ağabeye hem de İlhan Özbay'a başarılar dilemek için geldim. İnşallah bizim zamanımızda yaşanan şampiyonluklar onlara da nasip olur. Çok daha güzel günler tekrar Yozgat'ımıza, Bozokspor'umuza nasip olur" dedi.

"Hafta sonu zor maç olacak"

Hafta sonu sahalarında karşılaşacakları Şanlıurfaspor karşılaşmasına da değinen Teknik Direktör Cihat Arslan, transfer sezonunu kapattıkları da duyurarak, "Başarılı bir hazırlık dönemi geçirdik. 3 maç yaptık. Çok şükür daha mağlubiyetimiz yok. Kayserispor'u 3-1, Gençlerbirliği'ni 4-0 yendik, Samsunspor ile de 1-1 berabere kaldık. Halen transfer teklifleri alan oyuncularımız var. Biraz o yönde birkaç gün huzursuzluk yaşadık. Ama dün yönetim kuruluyla beraber yapmış olduğumuz toplantıda kimsenin gitmesine de müsaade etmeme kararı aldık. Artık transferi de kapattık. Gelecek oyuncumuz da yok. Bunu kamuoyunun da bilmesi gerekiyor. Hafta sonu için zorlu bir maç bekliyorum ama kazanmayı da bekliyorum" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Cihat Arslan, Ankaragücü, Ankara, yozgat, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: Transferi kapattık, gelecek oyuncumuz da yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:50 Canlı anlatım Kıran kırana maçta 2. gol geldi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta 2. gol geldi
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:45 Erdoğan’dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
19:39 Sadece Yozgat ve İngiltere’de var Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı Sadece Yozgat ve İngiltere'de var! Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 22:59:17. #1.13#
SON DAKİKA: Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: Transferi kapattık, gelecek oyuncumuz da yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement