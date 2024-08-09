Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: Transferi kapattık, gelecek oyuncumuz da yok

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Hazırlık döneminde takımdaki bazı oyunculara transfer tekliflerinin gelmesinin kendilerini yorduğunu söyleyen Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Dün yönetim kuruluyla beraber yapmış olduğumuz toplantıda takımda kimsenin gitmesine müsaade etmeme kararı aldık. Artık transferi de kapattık, gelecek oyuncumuz da yok" dedi.

Trendyol 1. Lig'de ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Cihat Arslan, kulübün gelecek hedefleri ve takımın son durumu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu yıl TFF 3. Lig'e yükselen Yozgat Belediyesi Bozokspor'u ziyaret için kente gelen Arslan, Yozgat ile bir gönül bağı olduğunu ve 1998-2002 yılları arasında Yozgatspor'da forma giydiğini hatırlattı. Arslan, Bozokspor Kulüp Başkanı Bahadır Yılmaz, Bozokspor Teknik Direktörü İlhan Özbay ve Bozokspor Sportif Direktörü Şaban Akyol ile de sohbet ederek eski günleri yad etti.

"Ankaragücü olarak şampiyonluğu hedefliyoruz"

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arslan, Ankaragücü'nün Türk futbolunda önemli bir camia olduğuna değinerek, "Ankaragücü çok büyük bir camia ve geçen sene çok da hak etmediği bir şekilde ligden düştü. Tekrar şampiyon olabilmek için uğraşacağız. Tabii ki Şanlıurfaspor da benim geçen sene ve 9 sene önce de çalıştırdığım bir kulüp. Hem Urfa'yı hem de Urfaspor'u çok seviyorum. Ama mesleğimiz gereği tabii ki artık Ankaragücü ve Ankaragücü'nün şampiyonluğunu hedefliyoruz ve Ankaragücü'nün şampiyonluğu için de biz bütün enerjimizi harcıyoruz. Ankara'ya gelmişken de Tabii ikinci memleketim olan Yozgat'a da gelmek istedim. Hem Şaban ağabeye hem de İlhan Özbay'a başarılar dilemek için geldim. İnşallah bizim zamanımızda yaşanan şampiyonluklar onlara da nasip olur. Çok daha güzel günler tekrar Yozgat'ımıza, Bozokspor'umuza nasip olur" dedi.

"Hafta sonu zor maç olacak"

Hafta sonu sahalarında karşılaşacakları Şanlıurfaspor karşılaşmasına da değinen Teknik Direktör Cihat Arslan, transfer sezonunu kapattıkları da duyurarak, "Başarılı bir hazırlık dönemi geçirdik. 3 maç yaptık. Çok şükür daha mağlubiyetimiz yok. Kayserispor'u 3-1, Gençlerbirliği'ni 4-0 yendik, Samsunspor ile de 1-1 berabere kaldık. Halen transfer teklifleri alan oyuncularımız var. Biraz o yönde birkaç gün huzursuzluk yaşadık. Ama dün yönetim kuruluyla beraber yapmış olduğumuz toplantıda kimsenin gitmesine de müsaade etmeme kararı aldık. Artık transferi de kapattık. Gelecek oyuncumuz da yok. Bunu kamuoyunun da bilmesi gerekiyor. Hafta sonu için zorlu bir maç bekliyorum ama kazanmayı da bekliyorum" şeklinde konuştu. - YOZGAT