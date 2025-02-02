Anlaşma sağlandı: Al-Musrati, Beşiktaş'tan ayrılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Anlaşma sağlandı: Al-Musrati, Beşiktaş'tan ayrılıyor

Geniş Video İzle

Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında rekor bedelle Braga'dan kadrosuna kattığı Al-Musrati, Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'ya kiralık gidiyor. İki takım arasında yapılan anlaşmada 11 milyon euroluk satın alma opsiyonu ve 2 milyon euroluk bonus maddesi yer alıyor. Siyah-beyazlılar, Fransız ekibinden kiralama bedeli de alacak.

02.02.2025 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlılarda geçen sezonun devre arasında Braga'da transfer edilen Al-Musrati ile yollar ayrılıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI, MONACO'YA GİDİYOR

Siyah-beyazlılar, Al Musrati'nin satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco ile anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ NE KADAR KAZANACAK?

Monaco, Libyalı orta saha için Beşiktaş'a kiralama bedeli ödeyecek. Musrati'nin satın alma opsiyonu ise 11 milyon euro olacak. Monaco ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşmada 2 milyon euroluk bonus maddesi de yer alıyor.

MUSRATI'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Al-Musrati, geçen sezonun devre arasında 11 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlıların en pahalı transferi konumunda. Beşiktaş'ta 38 maçta süre bulan Musrati, bu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşadı. Libyalı orta sahanın takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Anlaşma sağlandı: Al-Musrati, Beşiktaş\'tan ayrılıyor

Beşiktaş, Fransa, Monako, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anlaşma sağlandı: Al-Musrati, Beşiktaş'tan ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ankaragüçlüyüz:
    Eziktas küçüklüğü öyle bi küçüklük ki adı konamıyor. küçük demek yetmiyor kullanışlı aparatlara :D ufacıksın tefeciksin küçü küçü kü çü cük sün eziktasahahahahah 11 13 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    PATLADI GITTI 4 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş insan ferhat gibi 2 3 Yanıtla
  • barış özcan:
    Adam süper ama bazen olmuyor işte, futbol profesörleri futbolcunun istatistiklerine bakarak yorum yapsın bence. 4 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    trabzonsporular çok özleyecek :)) 0 2 Yanıtla
  • Yasin null:
    Bu kadar fakir bir ülkede varken. ayağını topa vursun diye milyon dolar verilirmi. Bu parayı verenler yüzde 50 vergi alınsın 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:40 Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı: Yargıtay’ın kararını basından öğrendik Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Yargıtay'ın kararını basından öğrendik
14:34 Erdoğan’ın başdanışmanı Uçum’dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama
12:48 Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 15:16:14. #1.11#
SON DAKİKA: Anlaşma sağlandı: Al-Musrati, Beşiktaş'tan ayrılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.