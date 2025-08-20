Süper Lig devi Galatasaray transferde rotasını İngiltere'ye kırdı. Manchester City ile Manuel Akanji için görüşmelerinde anlaşmaya yakın olan sarı kırmızılılar oyuncuya da sözlü teklifini iletti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre Galatasaray ve Manchester City, Manuel Akanji transferi için anlaşmaya çok yakın. Oyuncuya da sözlü teklif yapıldı.
Galatasaray, Manuel Akanji transferinde görüşmeleri ilerletmek amacıyla, Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana ile görüşmesi için İngiltere'ye temsilci yolladı.
Cimbom, yıldız savunma oyuncusu Manuel Akanji için sözlü teklif de bulunurken, oyuncunun 7.5 milyon euroluk talebinde indirime gitmesini talep edecek. İndirim gerçekleştiği taktirde sarı kırmızılılar oyuncuyu İstanbul'a getirmek için planlama yapacak.
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan bir yıldız daha
