Spor

Anne-Kız Atletizmde Başarı için Yarışıyor

15.08.2025 10:09
İzmir'de Doç. Dr. Gülçin Güreşçi ve kızı İlke Pehlivan, akademik ve spor alanında başarıya koşuyor.

İZMİR'de yaşayan öğretim üyesi Doç. Dr. Gülçin Güreşçi (44), 8 yaşında başladığı atletizm sporuna şimdi kızı İlke Pehlivan ile birlikte devam ediyor. Anne kız akademik hayatta başarıyı yakalarken, bir yandan da atletizmde Türkiye'yi temsil etmek için yarışlara hazırlanıyor. İlke Pehlivan, "Küçüklüğümden beri annem hep koşu yarışlarına katılıyordu. Kazandığı madalyaları, videolarını görüyordum. Onu örnek alıyordum" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi ve Masterlar Milli Takım Sporcusu, 2 çocuk annesi Doç. Dr. Gülçin Güreşçi (44), okulda beden eğitimi öğretmeninin keşfetmesiyle 8 yaşında koşuyla spora başladı. O günden bu yana da spora devam ettiğini belirten Güreşçi, birçok yarışa katıldığını söyledi. Bu müsabakalarda hem takım hem de bireysel olarak 5 Türkiye ve 4 Balkan rekoru olduğunu belirten Güreşçi, aynı zamanda atletizm, uzun atlama ve Dünya Sağlık Oyunları'nda 12 derecesinin bulunduğunu belirtti. Güreşçi, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde alanı olan iktisat bölümünde akademik çalışmalarına da devam ettiğini aktardı. Master Milli Takımı'nda da yarışlara katılıp İzmir'den Türkiye'yi temsil eden ve birçok derece elde eden Doç. Dr. Güreşçi, bir yandan da kızı İlke Pehlivan ile yarışlara hazırlanıyor. Çocukları çok küçükken bile kendisiyle antrenmana getirdiğini söyleyen Güreşçi, "Ellerinde kovaları ile uzun atlama havuzunda kum oynuyorlardı. O çocuklardan İlke artık büyüdü ve müsabakalara katılıp, atletizmde madalyalar kazanıyor" dedi.

Hem akademik alanda hem de sporda çocuklarına örnek olmaya çalıştığını belirten Doç. Dr. Gülçin Güreşçi, "Sporu ailece seviyoruz, bu nedenle zaman ayırabiliyoruz. Zamanı etkin kullandığımızda akademik çalışmalarımıza da veya ders çalışmaya da spora da zaman var. Ne kadar spor yaparsanız o kadar sağlıklı ve mutlu oluyorsunuz" diye konuştu.

'ANNEMİ ÖRNEK ALIYORDUM'

Annesinin yolunda ilerleyen İlke Pehlivan da LGS'de Buca Fen Lisesi'ni kazandığını belirterek, "Bu sene sınava hazırlandım ama sporu da geri planda bırakmadım. Sporda da başarılar elde ettim. Genel olarak sporda başarılı olanların derslerinde geri olabileceğine dair kanı var. Ancak eğer istiyorsanız her ikisini de yapabilirsiniz. Ben en çok yapamayacağını düşünen kişilere bu düşüncenin yanlış olduğunu da göstermek istedim. Çünkü hala 'Hem derslerine hem de spor hayatına birden yetemezsin' diye bir düşünce var ama ben yapılabileceğini göstermek istiyorum" dedi.

Spor hayatına, 4 yaşında yüzme ile başladığını anlatan İlke Pehlivan, "O zamanlardan beri spor beni mutlu ediyordu. Spora gittiğimde çok seviniyor ve eğleniyordum. Bir süre sonra jimnastiğe geçtim. 12 yaşımda da bir gün 'Anne ben kazanmak istiyorum, koşmak istiyorum' dedim. Böylece atletizme başladım. Daha sonra da güzel başarılar elde ettim. Daha da güzellerini elde edeceğime inanıyorum. Küçüklüğümden beri annem hep koşu yarışlarına katılıyordu. Kazandığı madalyaları, videolarını görüyordum. Onu örnek alıyordum" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Mehmet KILINÇ/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Atletizm, Türkiye, Eğitim, İzmir, Spor, Son Dakika

