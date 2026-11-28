Antalya Alanya'da 12 metre derinlikteki çukura düşen yavru köpeği İHH kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Alanya'da 12 metre derinliğindeki çukura düşen yavru köpek, iki gündür mahsur kaldığı ihbarı üzerine gece saatlerinde İHH ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan yavru köpek, bakımları için Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 12 metre derinliğindeki çukura düşen yavru köpeği ekipler kurtardı.
Toslak Mahallesi Konaklı Ketenlik mevkisindeki çukurda iki gündür yavru köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Alanya İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Gece saatlerinde olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 12 metre derinlikteki çukura inerek yavru köpeğe ulaştı.
Yapılan çalışmayla bulunduğu yerden çıkarılan yavru köpek, kontrol ve bakımları için Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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