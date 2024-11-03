Antalya'da Avrupa Futsal Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Antalya'da Avrupa Futsal Şampiyonası Başlıyor

Türkiye, İspanya, Ukrayna, İngiltere ve İtalya'nın katılacağı şampiyona yarın Antalya'da başlayacak.

03.11.2024 22:16
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Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen "Avrupa Futsal Şampiyonası" 5 ülke takımının katılımıyla yarın Antalya'da başlayacak.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Ukrayna, İngiltere ve İtalya'nın futsal takımları katılacak.

Organizasyonun ilk gününde Türkiye-İspanya ve Ukrayna-İtalya maçları yapılacak.

Grup maçlarının ardından, 10 Kasım'da final ve sıralama maçları oynanacak. Üçüncülük maçı saat 13.00'te, final ise saat 16.00'da yapılacak.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, 5 ülkenin katıldığı organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Ukrayna, İspanya, Türkiye, antalya, İtalya, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya'da Avrupa Futsal Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika

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