Antalya\'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası\'nda Çeşme Belediyespor\'dan 15 sporcu milli takıma girmek için mücadele ediyor

Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda milli takıma girecek satranç sporcuları belirlenecek. Çeşme Belediyespor'dan da 15 satranç sporcusu, milli takıma girebilmek için kendi kategorilerinde mücadele ediyor.

Avrupa'nın en büyük spor organizasyonlarından birisi 20-27 Ocak 2024 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, 20 Ocak Cumartesi günü düzenlenen açılış töreninin ardından başladı. Şampiyonanın açılış törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Mert Taşkın, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular, veliler, antrenörler ve basın mensupları katıldı. Her yıl büyük satranç ailesinin bir araya geldiği ve ilginin günden güne arttığı şampiyonada, bu yıl tüm illerden ve KKTC'den 2500'ü satranç sporcusu olmak üzere yaklaşık 10 bin katılımcı bir araya geldi. Şampiyonaya, Çeşme Belediyespor Kulübü'nden de 15 satranç sporcusu katıldı. Şampiyonada milli takıma girmek için mücadele eden Çeşmeli satranç sporcuları ve kategorileri ise şöyle:

1- Egehan Yıldız - 15 Yaş Genel

2- Sadi Keleş - 11 Yaş Genel

3- Nuri Kerem Eroğlu - 11 Yaş Genel

4- Deniz Burçak - 8 Yaş Kızlar

5- Mehmet Umut Şemenoğlu - 8 Yaş Genel

6- Defne Uygun - 8 Yaş Kızlar

7- Ecrin Ela Sevim - 12 Yaş Kızlar

8- Zeynep Duru Sevim - 8 Yaş Kızlar

9- Alper Tezcan - 15 Yaş Genel

10- Derin Topaçoğlu - 9 Yaş Kızlar

11- Ali Arda Eracar - 13 Yaş Genel

12- Mehmet Efe Akın - 12 Yaş Genel

13- Zümra Meryem Alagöz - 17 Yaş Kızlar

14- Zehra Ece Ermemiş - 18 Yaş Kızlar

15- Kadir Efe Ermemiş - 18 Yaş Genel - İZMİR