Antalya\'da Gençler Kültürel ve Sosyal Gelişim İçin Bir Araya Geldi

Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, gençlerin kültürel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla 2.'sini düzenlediği 'Likya Şehirlerarası Gençlik Değişimi Programı' kapsamında, Başkent Gençlik Meclisi'nden 50 genç Antalya'da bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik Kampı'nda buluşan gençler, üç gün boyunca, atölye çalışmaları, kültür gezileri, eğlenceli oyunlar ve toplantılara katılarak gençlik politikalarını konuşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Likya Şehirlerarası Gençlik Değişimi Programı'nın ilk buluşması İzmir, Eskişehir ve Muğla'dan gelen gençlerin katılımıyla Ekim ayında 'Cumhuriyet Buluşması' adı altında düzenlenmişti. Gençlerin farklı şehir tanımaları ve birbirleri arasında sosyal-kültürel değişimler yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen programının 2. ayağında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Gençlik Meclisi'nden 50 genç, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde Antalyalı akranlarıyla bir araya geldi. 'Yerel gençlik politikaları gençlerin güçlendirilmesi ve bu politikaların geliştirilmesi' temasıyla gerçekleştirilen kampta üç gün boyunca sürecek kampta gençler, atölye çalışmaları, kültür gezileri, eğlenceli oyunlar ve toplantılara katılıyor.

Antalya'nın projesi büyük etki uyandırdı

Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer, Antalya'da bulunmaktan dolayı memnun olduklarını söyleyerek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı proje aslında var olan uluslararası değişim projelerinin yerel düzeye indirilmesi ve Türkiye için bir etki uyandırdı. Burada gençlerin yerel karar alma sürecinde yer alma biçimleri, gençlik politikaları ve gençlere tanınan alanların geliştirilmesi konularında konuşacağız. Çok verimli bir program olacağına inanıyorum" dedi. - ANTALYA