Antalya'da Kros Şampiyonası Aday Kadrosu Açıklandı

Spor

Antalya'da 8 Aralık'ta düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun gerçekleştirileceği Antalya Dokuma Park Kros Parkuru'nda milli takım seçmesi yapıldı.

Milli takım aday kadrosunda şu sporcular yer aldı:

20 yaş altı kadınlar: Edibe Yağız, Elif Naz Köseoğlu, Viyan Adar, Havva Efe, Elif Akçiçek (rezerv), İran İnce (rezerv)

20 yaş altı erkekler: Ali Tunç, Kıyasettin Kara, Muhammet Ağgün, Furkan Mutlu, Barış Aktaş (rezerv), Hamza Yaşin (rezerv)

23 yaş altı kadınlar: Urkuş Işık, Sıla Bayır, Pelinsu Şahin, Merve Karakaya, Nursena Çeto (rezerv), Esmanur Yılmaz (rezerv)

23 yaş altı erkekler: Diyar Ergüven, Abdulhalik Çağıran, İsmail Taşyürek, Mervan Haykır, Azat Demirtaş (rezerv), Ömer Faruk Bozdağ (rezerv)

Büyük kadınlar: Yasemin Can, Bahar Yıldırım, Sümeyye Erol, Derya Kunur, Ruken Tek (rezerv), Özlem Kaya Alıcı (rezerv)

Büyük erkekler: Abdullah Tuğluk, Ayetullah Aslanhan, Mehmet Kalyoncu, Yiğit Dilaver Eker, Ramazan Özdemir (rezerv), Murat Emektar (rezerv)

Karışık bayrak; Tuğba Toptaş, Gamze Bulut, Uğur Kemal Derin, İbrahim Erata, Tuğba Yenigün (rezerv), Salih Toksöz (rezerv)