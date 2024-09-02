Antalya\'da Oto Drag Yarışları Heyecanı

Spor

Antalya'da Kepez Drag Pisti, hafta sonu Oto Drag 1. Ayak Yarışları'na ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin 14 farklı ilinden katılan 80 yarışmacı birincilik kupası için yarıştı.

Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü tarafından organize edilen Oto Drag 1. Ayak Yarışları, hız tutkunlarını bir araya getirdi. 31 Ağustos Cumartesi günü ısınma, antrenman ve sınıfların belirlenmesiyle başlayan yarışlar, 1 Eylül Pazar günü heyecanlı yarışlarla devam etti. Kepez Drag Pisti'ndeki yarışları izleyen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de hız tutkunlarının heyecanına ortak oldu.

Kocagöz de piste çıktı

Yarışları yakından takip eden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, kaskını takıp, araç kullanarak sporculara destek verdi. Drag pistinin tribünlerini dolduran hız tutkunlarını selamlayan Başkan Kocagöz, sporcuların yanlarına giderek güvenli sürüş dileğinde bulundu. Yarışlara yoğun ilginin olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getiren Kocagöz, seçim çalışmalarında gençler için verdiği sözünü hatırlatarak, "Şimdi daha iyisini yapacağız. Artık bu bölgemiz yerleşim yerinde kaldı. Tabii bir şeyi yaparken, bir şeyi de yıkmamak gerekir. Komşularımızı rahatsız etmemek lazım" dedi.

Kepez Drag pistindeki yarışların ardından derece yapan sporculara günün sonunda kupa ödülleri verildi. - ANTALYA