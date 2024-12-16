Antalya'da Yeni Spor Kompleksi Hizmete Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Antalya'da Yeni Spor Kompleksi Hizmete Girdi

Antalya\'da Yeni Spor Kompleksi Hizmete Girdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sedir Spor Kompleksi'ni tamamlayarak genç sporculara modern bir antrenman merkezi sundu. Komplekste, güreş, basketbol ve voleybol gibi farklı branşlarda yaklaşık 500 sporcu antrenman yapıyor.

16.12.2024 12:41  Güncelleme: 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, tamamlayıp hizmete açtığı Sedir Spor Kompleksi, başta güreş olmak üzere birçok spor dalına ve müsabakaya ev sahipliği yapıyor. Kompleksten farklı yaş gruplarından yaklaşık 500 sporcu yararlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile birlikte hafta sonu spor kompleksinde gerçekleşen basketbol maçını izledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in göreve geldiğinde yarım kalmış halde bulduğu, tamamlayarak gençlere armağan ettiği Sedir Spor Kompleksi, başta güreş olmak üzere birçok spor branşına ev sahipliği yapıyor. Kompleks, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yaş gruplarından lisanslı güreşçilerinin antrenman merkezi olurken, basketboldan voleybola farklı yaş gruplarından yaklaşık 500 sporcu yararlanıyor. Sedir Spor Kompleksi, aynı zamanda, Akdeniz'in en büyük spor komplekslerinden biri olma özelliğine sahip.

160 milyona mal oldu

2018 yılında sözleşmesi feshedilen ve Başkan Böcek'in göreve gelmesinin ardından yeniden ihalesi yapılarak yaklaşık 160 milyon TL'ye mal edilen Sedir Spor Kompleksi'nin içerisinde kapalı spor salonu, fitness alanları, basketbol ve voleybol sahaları ve federasyon standartlarına uygun güreş salonu bulunuyor. Kompleks, sporculara sunduğu antrenman imkanlarının yanında, bölgesel müsabakalara da ev sahipliği yapıyor. Genç sporcular, böylesine modern bir tesise sahip olmanın kariyer gelişimleri için önemli bir yer tuttuğunu belirtiyor.

Başkanlar maçı birlikte izledi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile birlikte hafta sonu Sedir Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu. İki başkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi Kadın Basketbol Takımlarının spor kompleksindeki maçını izledi. Sporcuları mücadelelerinden dolayı kutlayan Başkan Böcek, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nda Antalya'mıza kazandırdığımız, ata sporumuz güreş ve çeşitli branşlarda sporcuların yetişmesine imkan sağlayan 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi'nde keyifli bir basketbol maçında sporseverlerle buluştuk. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Başkan Böcek'i kutluyorum"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Bu salonu görünce çok şaşırdım. Türkiye Güreş Federasyonu standartlarının üzerinde bir salon olduğunu öğrendim. Başkanımız Muhittin Böcek'i kutluyorum. Biliyorum ki Türkiye'de güreş deyince akla ilk Antalya gelir. Antalya deyince de Muhittin Başkanımız gelir. Sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

"ASFİM de açılacak"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, yakın zamanda kompleks bünyesinde ASFİM açmayı planladıklarını, tüm çalışmaları tamamladıklarını ifade etti.

"Antalya'ya altın kemer getireceğiz"

Yeni sezon hazırlıklarına Sedir Spor Kompleksi'nde start veren Büyükşehir Belediyesi güreşçilerinden 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Mustafa Taş, "Bu salonu bize tahsis eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum. Yeni sezon hazırlıklarına Bismillah dedik. Antrenmanlarımız güzel gidiyor. Salonun imkanları güzel. Biz de üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yapıp, bir kez daha Antalya'ya altın kemer getirebilmek için mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Basketbol, Voleybol, antalya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya'da Yeni Spor Kompleksi Hizmete Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:49:41. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Yeni Spor Kompleksi Hizmete Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.