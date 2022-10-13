Antalya haberi... Antalyaspor, 5 eksikle Alanya deplasmanında - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya haberi... Antalyaspor, 5 eksikle Alanya deplasmanında

13.10.2022 11:17
Antalya haberi... Antalyaspor, 5 eksikle Alanya deplasmanında

Antalya spor haberi | FRAPORT TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor deplasmanına 5 eksikle gidiyor.

FRAPORT TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor deplasmanına 5 eksikle gidiyor. Kırmızı beyazlı takım Akdeniz derbisinde rakibi karşısında kazanarak 5 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında iki Antalya takımının karşılaşacağı maçta Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayarak, saat 20.00 sıralarında karayoluyla maçın oynanacağı Alanya'ya hareket edecek.

Antalyaspor ile Alanyaspor Süper Lig'de 13'üncü kez birbirlerine rakip olacak. Akdeniz temsilcileri daha önce toplamda 36 kez birbiriyle karşılaştı. İki takım ilk kez 1989-1990 sezonunda TFF 2. Lig'de rakip olurken, aralarında oynanan bu mücadele 1-1 berabere sona erdi. Antalyaspor, oynanan 36 maçta rakibine karşı 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Antalyaspor ile Alanyaspor, 10 kez TFF 2. Lig, 12 kez Spor Toto Süper Lig, 8 kez hazırlık maçı, 4 kez Ziraat Türkiye Kupası ve 2 kez de Spor Toto 1. Lig maçında birbirleriyle karşılaştı. İki takım arasında geçen sezon oynanan son mücadeleyi Antalyaspor 3-1 kazanmıştı.EN FAZLA ALINAN SKOR 0-0 VE 1-0Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan toplam 36 maçta en çok alınan skorlar 0-0 ve 1-0'lık skorlar oldu. İki takım 6'şar kez 0-0 ve 1-0'lık sonuçlarla sahadan ayrıldı. Turuncu yeşilli takımla kırmızı beyazlıların maçlarında 5 kez 3-1 ve 3'er kez ise 2-0, 2-1 ve 4-0'lık skorlar alındı. İki takım arasında 2'şer kez 1-1, 2-2, 3-0 ile 3-2'lik sonuçların yanı sıra 1'er kez de 3-3 ve 5-1'lik sonuçlar sahaya yansıdı.Kırmızı beyazlı ekip ile Alanyaspor arasında oynanan toplam 36 maçta taraftarlar 93 gole tanık oldu. Antalyaspor, rakibinin kalesine 47 gol atma başarısı yakalarken, turuncu yeşilli Alanyaspor ise 46 golle karşılık verdi.2 SAKAT, 3 CEZALI, 1 DE SINIRDAAntalyaspor'da, Alanyaspor maçı öncesi sakatlığı bulunan ve 5 ay sahalardan uzak kalacak Alassane Ndao ile kasık bölgesinde problemi bulunan kaleci Boffin'in yanı sıra kart cezalıları Shoya Nakajima, Soner Aydoğdu ve Güray Vural takımdaki yerlerini alamayacak. Sarı kart cezası sınırında yer alan Fernando Martins, maçta kart görmesi durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak İstanbulspor maçında cezalı duruma düşecek.5 HAFTALIK GALİBİYET ÖZLEMİNİ SONLANDIRMAK İSTİYOR

Ligde oynadığı son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan kırmızı beyazlılar derbiyi kazanarak kötü gidişi sonlandırmayı hedefliyor. Kırmızı beyazlı ekip ligin 3'üncü haftasında sahasında Trabzonspor'u 5-2 yenerek galibiyet sevinci yaşamıştı.


YORUMLAR
500
FTA Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor 37. randevuda FTA Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor 37. randevuda Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor
Kaynak: DHA

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya haberi... Antalyaspor, 5 eksikle Alanya deplasmanında - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:52 Katar Emiri Al Sani, Türkiye'ye geliyor! İki ülke arasında birçok anlaşma imzalanması bekleniyor
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:38 Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı
15:41 ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
14:58 Ataşehir'de 26 yaşındaki doktorun ölümüne neden olan sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 17:27:28. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya haberi... Antalyaspor, 5 eksikle Alanya deplasmanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement