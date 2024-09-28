Antalya kafilesi belli oldu! Fenerbahçe'de Mourinho'yu kara kara düşündüren eksik - Son Dakika
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Antalya kafilesi belli oldu! Fenerbahçe'de Mourinho'yu kara kara düşündüren eksik

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor konuk olacak Fenerbahçe'nin maç kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Union Saint - Gilloise karşılaşmasında ayağı burkulan Osayi Samuel, Antalya'ya götürülmedi. Yeni transfer Filip Kostic ise kadroda kendisine yer buldu.

28.09.2024 18:12
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Trendyol Süper Lig'in Antalyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de bu maçın kamp kadrosunu belli oldu.

OSAYI-SAMUEL YOK, KOSTIC VAR

Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan Union Saint- Gilloise maçında ayağı burkulduğu için Antalyaspor maçı kadrosunda yer almadı. Ayrıca İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent de Antalya'ya götürülmedi. Yeni transfer Filip Kostic ise kadroda kendisine yer buldu.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde;

Antalya kafilesi belli oldu! Fenerbahçe'de Mourinho'yu kara kara düşündüren eksik

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Corendon Airlines Par Antalya Stadı'ndaki müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Antalya kafilesi belli oldu! Fenerbahçe\'de Mourinho\'yu kara kara düşündüren eksik

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Son Dakika Spor Antalya kafilesi belli oldu! Fenerbahçe'de Mourinho'yu kara kara düşündüren eksik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Emin Erol:
    Hakem Galatasaray lı zaten 12 12 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    osaiye gerek yok. hakem desteği her türlü işi çözer 10 14 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Oynadığı futbol izlerken keyif vermiyor sezonun geri kalanı için hiç umut vermiyor.. Yarın büyük ihtimalle puan kaybedecek Fenerbahçe. 12 7 Yanıtla
  • Sakin Kafa:
    başlık ne alaka, aslanlar gibi mert müldür var 12 4 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Admin sende gs lısın bu kadar belli etme kendini 8 3 Yanıtla
  • Ozan Aslan:
    Son dakika tam bi boşsun adamlar kaç haftadır onsuz oynuyor 6 4 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    mert muldur den bir halt olmazz..osayinin tirnagi olamazz.. 7 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    mou.dusunmez umrunda bile dgl paralar diyor sadece 7 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Antalya kafilesi belli oldu! Fenerbahçe'de Mourinho'yu kara kara düşündüren eksik - Son Dakika
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