Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü\'nden 4 oyuncu ve bir antrenör milli takım aday kadrosuna çağrıldı

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Antalya'da Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün kız ve erkek ragbi takımlarından 4 oyuncu ile bir antrenör milli takım aday kadrosuna çağırıldı.

Yaklaşık 2 yıl önce kurulan ve son 7 aydır Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün çatısı altına giren ragbi takımı, U18 Milli Takım kadrosuna bir antrenör ile 4 oyuncu gönderdi. Ankara'da düzenlenen milli takım kampına kız ragbi antrenörü Meryem Şavk, milli takım yardımcı antrenörlüğü görevini üstlendi. Kız takımından Aleyna Sungur, Reyhan Çatal ve Aysu Güneş ile erkek takımından Hacı Doğan, milli takım aday kadrosuna davet edildi. Ankara'daki kampta hünerlerini sergileyen Kepez'in sporcuları, Antalya'yı temsil ediyor. Kurucu antrenör Yasir Akbaş, Kepez'deki ilk sezonda 4 oyuncuyu milli takıma göndermiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu sezon her iki takımının da çeyrek finale yükseldiğini hatırlatan Akbaş, "Bu yaz sıkı çalışarak yeni sezona çok daha hazır başlamak istiyoruz. Yeni sezonda hedefimiz Türkiye şampiyonluğu olacak." dedi. - ANTALYA