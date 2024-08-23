Antalya Muratpaşa Belediyespor Başpehlivanı Enes Doğan Altın Kemeriyle Karşılandı - Son Dakika
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Antalya Muratpaşa Belediyespor Başpehlivanı Enes Doğan Altın Kemeriyle Karşılandı

Antalya Muratpaşa Belediyespor Başpehlivanı Enes Doğan Altın Kemeriyle Karşılandı

Balıkesir'de düzenlenen 64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi olan Antalya Muratpaşa Belediyespor'un başpehlivanı Enes Doğan, Muratpaşa Belediyesi'nde karanfiller ve konfetilerle karşılandı.

23.08.2024 09:57  Güncelleme: 10:02
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Balıkesir'de düzenlenen 64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi olan Antalya Muratpaşa Belediyespor'un başpehlivanı Enes Doğan, Muratpaşa Belediyesi'nde karanfiller ve konfetilerle karşılandı.

24 yaşındaki başpehlivan Enes Doğan, geçen yıl Kırkpınar Güreşleri'nde başpehlivanlığa yükselmesinin ardından bu yıl er meydanlarına görkemli bir giriş yaptı. Alanya'da Gökbel, Konyaaltı'nda Feslikan güreşlerinin ardından genç başpehlivan, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 5. etabı 64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'ni de şampiyon tamamladı. Balıkesir'de elde ettiği başarının ardından Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret eden Doğan, belediye fuaye alanında coşkuyla karşılandı. Ziyarette geçen yıl CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk kez şampiyonu Muratpaşa Belediyespor Başpehlivanı Orhan Okulu, hocaları Kemal Yılmaz ve kulüp başkanı Özcan Yılmaz da yer aldı.

Başkandan tebrik

Başpehlivanları tebrik eden Başkan Uysal, "Muratpaşa Belediyemiz kondisyonu yüksek bir belediyedir. Sadece kondisyonu değil, tekniği de yüksektir" diye konuştu. Muratpaşa'nın ortaya çıkardığı Türkiye'ye örnek, güzel işlerin taşıdığı karakterin sporcularına da yansıdığını belirten Başkan Uysal, Doğan için, "Türkiye'ye parmak ısırttı" dedi ve "Aynen hocaları gibi, ustaları gibi, temsil ettiği belediye gibi, temsil ettiği Türkiye'nin yüz akı, turizmin başkenti Antalya'mızın kalbi, pırıl pırıl Muratpaşa'mız gibi güreşte büyük bir çıkış yakaladı. Bizi en doğru şekilde temsil ediyor. Bu disiplini koruyacaklarına ve ortaya koyacaklarına hiç şüphem yok. Şimdi gözümüz kulağımız Elmalı güneşlerinde olacak. Şimdi gözümüz kulağımız gelecek yılın Kırkpınar güneşlerinde olacak" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalya Muratpaşa Belediyespor Başpehlivanı Enes Doğan Altın Kemeriyle Karşılandı - Son Dakika

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