Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen ve Alanya Belediyesinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda 55 sporcu mücadele ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları başladı - Son Dakika

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