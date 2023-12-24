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Antalya Ultra Maratonu Sona Erdi

Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği Antalya Ultra Maratonu sona erdi. İki gün süren maratonda çocuk koşusu, pati-run, 5 ve 12 kilometrelik koşular gerçekleştirildi. Bin 720 sporcunun yanı sıra yüzlerce minik sporcu da maratona katıldı.

Antalya Ultra Maratonu Sona Erdi
24.12.2023 - 16:39,
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Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Antalya Ultra Maraton'u sona erdi. İkinci gün devam eden maratonda çocuk koşusu, pati-run, 5 ve 12 kilometrelik koşular gerçekleştirildi.

Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği Antalya Ultra Maraton'u sona erdi. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen maraton iki gün sürdü. Maratonda ilk gün 31,57 ve 85 kilometrelik etaplar yapılırken, ikinci gün ise çocuk koşusu, pati-run, 5 ve 12 kilometrelik parkurlar düzenlendi. İkinci gün 5 kilometrelik parkurda kadınlarda birinci Mıchaela Maria Blaga olurken, erkeklerde ise Mıhai Alın Savlovschıro birinci oldu. 12 kilometrelik parkurda ise kadınlarda birinci Evgenıa Rıazanova erkeklerde Rares Imre Mıklos birinci oldu. İki gün boyunca Konyaaltı'nın doğal güzelliklerinin yanı sıra kentin spor turizmine de büyük katkı sağlayan Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maraton'u, 39 ülkeden bin 720 sporcunun yanı sıra yüzlerce minik sporcu da katıldı. 7'den 70'e herkesin katıldığı maratonun pati-run etabında ise köpekler kıyasıya yarıştı. Sahipleriyle birlikte koşan köpekler, düzenlenen ödül töreniyle madalyalarına kavuştu. Spora her zaman destek verdiklerini söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, iki gün boyunca mücadele eden tüm sporcuları ve katılımcıları tebrik ederek teşekkür etti.

Maratona büyük ilgi

Konyaaltı Belediyesi 3. Antalya Ultra Maraton'una bin 720 sporcunun yanı sıra binlerce Antalyalı da katıldı. Aileleriyle birlikte etkinlik alanını dolduran sporseverler, bir yandan maraton heyecanı yaşarken diğer yandan da güneşli havanın tadını çıkardı. Üçüncü kez koştuğunu söyleyen minik yarışmacılardan Berkay Opal, koşmayı çok sevdiğini söyledi. Oğlunun koşusu için alana geldiğini belirten Seval Şaylan, "Oğlum ilk kez katlıyor. Bu beni duygulandırdı. Bence ülkemizde böyle etkinlikler daha fazla olmalı. Gurur verici" dedi. Bir başka minik yarışmacı annesi Aslı Kortel ise, "Çok heyecanlandım. Kızım da çok heyecanlıydı. Madalyasını da aldı. Bu anlamda Konyaaltı Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Devamını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Keyifli bir maraton süreci geçirdiğini söyleyen Kubilay Özener, "Kalabalık koşmanın verdiği enerji çok farklı. Çok faydası var. Belediyemize özellikle teşekkür ediyorum. Böyle bir kalabalıkla koşmak bizim için çok keyifliydi. Hava zaten mükemmel. Atmosfer ve çok uluslu bir katılımcılar sayesinde harika bir koşu oldu" dedi. Bir diğer yarışmacı Mehmet Bahar ise, "Güzel bir farkındalık koşusu olduğunu düşünüyorum. Böyle güzel bir yerde, böyle güzel bir etkinlikte bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Umarım her yıl düzenlenir" diye konuştu.

İkinci gün etaplarının tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporculara plaketleri takdim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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