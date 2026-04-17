Antalyaspor 0-2 Konyaspor
Antalyaspor 0-2 Konyaspor

Antalyaspor 0-2 Konyaspor
17.04.2026 22:24
Antalyaspor, sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Konyaspor'un gollerini Gonçalves ve İbrahimoğlu attı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Morten Bjorlo'nun defansın arkasına attığı ara pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Diogo Gonçalves, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

65. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Deniz Türüç'ün şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

76. dakikada Arif Boşluk'un defansın arkasına yolladığı topla kaleci Julian ile karşı karşıya kalan Muleka, topu aşırmak istedi ancak Julian izin vermedi.

90. dakikada Safuri'nin defansın arkasına attığı topta ceza sahası içinde topla buluşan Storm'un şutunda kaleci Deniz meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+6. dakikada orta sahadan kazandığı topla ceza sahasına kadar giren Melih İbrahimoğlu, kaleci Julian ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Abdullah Taşkınsoy, Bahtiyar Birinci, Samet Çavuş

Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Yohan Boli dk. 87), Veysel Sarı, Lautaro Giannetti (Bahadır Öztürk dk. 64), Kenneth Paal, Soner Dikmen (Jesper Ceesay dk. 74), Samuel Ballet, Ramzi Safuri, Dario Saric (Abdülkadir Ömür dk. 64), Doğukan Sinik (Nikola Storm dk. 64), Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Dzhikiya, Erdoğan Yeşilyurt

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Adama Nagalo, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Morten Bjorlo (Marko Jevtovic dk. 71), Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Sander Svendsen dk. 80), Diogo Gonçalves (Bazoer dk. 85), Olaigbe (Enis Bardhi dk. 71), Blaz Kramer (Jackson Muleka dk. 46)

Yedekler: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Rayyan Bania, Ata Yanık, Jo Jin-Ho

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Diogo Gonçalves (dk. 57), Melih İbrahimoğlu (dk. 90+5) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Veysel Sarı, Samuel Ballet, Bahadır Öztürk (Antalyaspor), Morten Bjorlo, Deniz Türüç, Arif Boşluk, Adama Nagalo, Bazoer (Konyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

