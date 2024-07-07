Antalyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı

Spor

2024-2025 sezonu hazırlıklarına sabah Antalya'da yaptığı ilk antrenmanla başlayıp daha sonra ilk kamp dönemi için Burdur Mehmet Akif Ersoy Spor Kompleksi'ne gelen Antalya spor buradaki ilk antrenmanına yeni Teknik Direktörü Alex de Souza eşliğinde çıktı.

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından 2024-2025 sezonu için Antalyaspor'un başına getirilen Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza ile sabah Antalya Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde hazırlıklara başlayan Antalyaspor daha sonra ilk kamp dönemini geçirmek için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Tesislerine geldi. Otele yerleştikten sonra vakit kaybetmeden antrenmanlara başlayan kırmızı-beyazlı ekip spor salonunda bir saatlik kuvvet antrenmanının ardından sahada top sürme, dar alanda kısa pas ve istasyon çalışması yaptı. - BURDUR