Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor, sahasında Bodrum FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Antalyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada gelişen Bodrum FK atağında sol taraftan Puşcaş'ın ortasına iyi yükselen Fredy, düzgün kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1
22. dakikada Larsson'un ortasında kafa Samudio kafayı vururken top kale direğini sıyırarak auta gitti.
24. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ortasına iyi yükselen Soner Dikmen'in altıpas önündeki kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
35. dakikada Bodrum FK defansının geri pasına hareketlenen Gaich kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi de geçen Gaich topu filelerle buluşturdu. 2-1
45+1. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un yerden ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Larsson'un vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti. 3-1
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Altan
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko, Erdal Rakip, Soner Dikmen, Larsson, Samudio, Gaich
Yedekler: Doğukan Özkan, Amar Gerxhaliu, Safuri, Kaluzinski, Emre Uzun, Van de Streek, Townsend, Mert Yılmaz, Abdurrahim Dursun, Taha Osman Özmert
Teknik Direktör: Alex de Souza
Bodrum FK: Gökhan Akkan, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Ahmet Aslan, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Taylan Antalyalı, Seferi, Puşcaş
Yedekler: Diogo Sousa, Dimitrov, Samet Yalçın, Kenan Özer, Obekpa, Haqi Osman, Brazao, Celal Dumanlı, Enes Öğrüce, Yusuf Sertkaya
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Soner Dikmen (dk. 24), Gaich (dk. 35), Larsson (dk. 45+1) (Antalyaspor), Fredy (dk. 13) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Erdal Rakip, Thalisson, Veysel (Antalyaspor) - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Antalyaspor 3-1 Önde Devreyi Kapattı - Son Dakika
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