Antalyaspor 3-1 Önde Devreyi Kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Antalyaspor 3-1 Önde Devreyi Kapattı

Antalyaspor, Bodrum FK'yi 3-1 yenerek ilk yarıyı üstün tamamladı. Gol atanlar: Soner, Gaich, Larsson.

09.11.2024 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor, sahasında Bodrum FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Antalyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada gelişen Bodrum FK atağında sol taraftan Puşcaş'ın ortasına iyi yükselen Fredy, düzgün kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

22. dakikada Larsson'un ortasında kafa Samudio kafayı vururken top kale direğini sıyırarak auta gitti.

24. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ortasına iyi yükselen Soner Dikmen'in altıpas önündeki kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

35. dakikada Bodrum FK defansının geri pasına hareketlenen Gaich kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi de geçen Gaich topu filelerle buluşturdu. 2-1

45+1. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un yerden ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Larsson'un vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti. 3-1

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Altan

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko, Erdal Rakip, Soner Dikmen, Larsson, Samudio, Gaich

Yedekler: Doğukan Özkan, Amar Gerxhaliu, Safuri, Kaluzinski, Emre Uzun, Van de Streek, Townsend, Mert Yılmaz, Abdurrahim Dursun, Taha Osman Özmert

Teknik Direktör: Alex de Souza

Bodrum FK: Gökhan Akkan, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Ahmet Aslan, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Taylan Antalyalı, Seferi, Puşcaş

Yedekler: Diogo Sousa, Dimitrov, Samet Yalçın, Kenan Özer, Obekpa, Haqi Osman, Brazao, Celal Dumanlı, Enes Öğrüce, Yusuf Sertkaya

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Soner Dikmen (dk. 24), Gaich (dk. 35), Larsson (dk. 45+1) (Antalyaspor), Fredy (dk. 13) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Erdal Rakip, Thalisson, Veysel (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Antalyaspor, antalya, Bodrum, Güncel, Futbol, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor 3-1 Önde Devreyi Kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
15:25 Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti
13:41 Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı
13:39 Yedieminde büyük değişiklik Sahipleri almazsa devlet satışa çıkaracak Yedieminde büyük değişiklik! Sahipleri almazsa devlet satışa çıkaracak
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
17:39 İstanbul ve Ankara’ya kayyum mu atanacak Özgür Özel iddialara yanıt verdi İstanbul ve Ankara'ya kayyum mu atanacak? Özgür Özel iddialara yanıt verdi
17:30 ABD vergi ödemelerinde kripto para dönemini başlatıyor ABD vergi ödemelerinde kripto para dönemini başlatıyor
17:26 CHP’li vekilden Esenyurt’taki polislere: Öcalan TBMM’ye davet edildiğinde aklınıza şehit arkadaşlarınız gelmedi mi CHP'li vekilden Esenyurt'taki polislere: Öcalan TBMM'ye davet edildiğinde aklınıza şehit arkadaşlarınız gelmedi mi?
17:13 Ankara’nın göbeğinde utandıran görüntü Ankara'nın göbeğinde utandıran görüntü
17:12 Elazığ’da 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerden de hissedildi Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
17:06 Dünya yıldızından sezonu kapatan Icardi’ye mesaj var Dünya yıldızından sezonu kapatan Icardi'ye mesaj var
17:06 Avrupa’nın dev bankasından TL’de alım önerisi Avrupa'nın dev bankasından TL'de alım önerisi
16:38 İsrailli futbolcu, Hakim Ziyech’i UEFA’ya şikayet etti İsrailli futbolcu, Hakim Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti
16:37 İlişki sırasında baş ağrısı yaşıyorsanız, nedeni bu hastalık olabilir İlişki sırasında baş ağrısı yaşıyorsanız, nedeni bu hastalık olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 15:58:27. #1.13#
SON DAKİKA: Antalyaspor 3-1 Önde Devreyi Kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.