Antalyaspor Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Spor

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor ile 16 Eylül Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıkları için akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.

Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenmanda, futbolcular taktik çalıştı.

İdmanı, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe de izledi.