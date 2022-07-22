Antalyaspor, Almanya'da 3 hazırlık maçı oynayacak - Son Dakika
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Antalyaspor, Almanya'da 3 hazırlık maçı oynayacak

22.07.2022 11:55
Antalyaspor, Almanya'da 3 hazırlık maçı oynayacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, kamp yaptığı Almanya'da 3 hazırlık maçı oynayacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, kamp yaptığı Almanya'da 3 hazırlık maçı oynayacak. Kırmızı-beyazlılar 30 Temmuz'da Alman devi Borussia Dortmund ile karşılacak.

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Almanya'da sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde günde çift antrenman gerçekleştiriyor. Akdeniz ekibi sabah yapılan antrenmanda iki grup halinde aktivasyon ve yenileme yaparken, fitness salonundaki aktivasyondan sonra havuza inerek sutopu oynadı. Antalyasporlu oyuncular akşamki antrenmanda yeşil zeminde çalışırken, oynanan maçı beyaz yelekli takım kazandı.

ÖMER TOPRAK'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDIFraport TAV Antalyaspor'da akşam yemeğinin ardından Werder Bremen'den ayrılarak takıma transfer olan Ömer Toprak'ın doğum günü kutlandı. Sinan Gümüş, kesilen pastanın ilk dilimini Ömer Toprak'a yedirdi.3 HAZIRLIK MAÇI YAPACAKAntalyaspor, ilk hazırlık kampında Burdur'da 3 hazırlık maçı yaparken, Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv'e 1-0 yenildi. İkinci hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, son hazırlık maçında Bodrumspor'u 2-0 yenmeyi başardı. Akdeniz ekibi Almanya'da da 3 hazırlık maçı yapacak. Kırmızı-beyazlılar 23 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da Bochum, 26 Temmuz günü saat 14.00'te Paderborn 7 ve 30 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de Alman devi Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Antalyaspor, son maçın ardından Almanya kampını tamamlayıp Türkiye'ye dönecek ve sezonun ilk maçı olan Galatasaray hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.

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Kaynak: DHA

Antalyaspor, Almanya, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalyaspor, Almanya'da 3 hazırlık maçı oynayacak - Son Dakika
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