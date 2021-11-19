Üye Girişi
Antalyaspor, altyapı sporcularına İngilizce eğitimi için protokol imzaladı - Son Dakika

Antalyaspor, altyapı sporcularına İngilizce eğitimi için protokol imzaladı

19.11.2021 13:21
Antalyaspor, altyapı sporcularına İngilizce eğitimi için protokol imzaladı

Antalyaspor Kulübü Derneği ile Antalya'nın köklü eğitim kurumlarından Başaran Akademi, iş birliği protokolüne imza attı.

Antalyaspor Kulübü Derneği ile Antalya'nın köklü eğitim kurumlarından Başaran Akademi, iş birliği protokolüne imza attı.

Antalyaspor altyapısındaki 62 sporcuya toplam 6 bin 200 saatlik İngilizce dersi verilmesini içeren iş birliği protokolünün imza törenine Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Kemal Hesapcıoğlu, Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Av. Aziz Çetin, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve Başaran Akademi Kurucu Başkanı Ercan Yavaş katıldı.

"İş birliği geliştirilecek"

Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Kemal Hesapcıoğlu, farklı ve bir ilk olacak projeye imza atmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Gençlerimizin sportif başarılarının yanı sıra eğitimlerine de önem veriyoruz. Sportif anlamda kullanabilecekleri İngilizcenin ağırlıkta öğretileceği bir program uygulanacak. İnşallah gelecek senelerde bu iş birliğini daha da geliştirerek sürdüreceğiz" dedi.

"Yabancı dilin önemi"

Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Av. Aziz Çetin, "Biz sporcularımızın önce kültürlü, ahlaklı ve iyi birer insan olmalarını istiyoruz. Başaran Akademi'ye de verdiği destek için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin de önce bir baba, sonra da bir futbol sorumlusu olarak bu anlaşmanın önemine dikkat çekmek istediğini belirterek, "Yabancı dilin ne kadar önemli olduğunu her zaman hissediyoruz. Çok güzel bir anlaşma. Umarım uzun yıllar altyapımızla birlikte çalışılır" ifadelerini kullandı.

"Gurur duyuyoruz"

Başaran Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş ise Antalyaspor'a destek olmaktan gurur duyduklarını dile getirerek, "Bilişim 500 alanında 3 yıl üst üste Anadolu şirketleri arasına giren Başaran Akedemi, bu gururunu Antalyaspor'umuzla paylaşıyor. İngilizce kursu armağan edeceğimiz 62 öğrencimizden en başarılı olan öğrencimiz ücretsiz robotik kodlama eğitimi almaya hak kazanacak. Öğrencilerimizi Başaran Kariyer Platformu'na kayıt edeceğiz ve bu öğrencilerimize kariyer danışmanlığı yaparak da desteklerimizi çeşitlendireceğiz" cümlelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolüne imzalar atıldı. - ANTALYA

Antalyaspor, altyapı sporcularına İngilizce eğitimi için protokol imzaladı
Antalyaspor, altyapı sporcularına İngilizce eğitimi için protokol imzaladı

Antalyaspor, İngilizce, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor, altyapı sporcularına İngilizce eğitimi için protokol imzaladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Aşk Mantık İntikam, Aziz ve Kıbrıs Zafere Doğru 14:06 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Aşk Mantık İntikam, Aziz ve Kıbrıs Zafere Doğru Korona vakalarının arttığı Avusturya'da, 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 13:54 Korona vakalarının arttığı Avusturya'da, 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın 13:37 İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu 12:33 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı 12:02 Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor 11:33 Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor
56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler 10:54 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de 09:59 Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de

Son Dakika Haberleri
14:06 İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler
14:06 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Aşk Mantık İntikam, Aziz ve Kıbrıs Zafere Doğru
14:04 Üç yıl sürecek: 19 Kasım ay tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
13:47 Nesrin Cavadzade, hakkında çıkan kıskançlık haberlerine ateş püskürdü
13:37 İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın
13:34 FIFA'yı sarsacak iddia: Dünya Kupası eleme maçında şike yapıldı
13:25 Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı
13:13 Sergen Yalçın'dan oyuncularına sert uyarı
13:02 DİSK'ten asgari ücret talebi: 5200 TL
12:56 Müslüme'nin acı haberini alan annesinin ağıtları yürek yaktı
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler         
14:07
Üç yıl sürecek: 19 Kasım ay tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek? Üç yıl sürecek: 19 Kasım ay tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?         
14:05
Nesrin Cavadzade, hakkında çıkan kıskançlık haberlerine ateş püskürdü Nesrin Cavadzade, hakkında çıkan kıskançlık haberlerine ateş püskürdü         
13:48
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi         
11:42
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak         
10:43
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi         
09:37
Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı         
09:14
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle         
20:25
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 14:27:36. #1.12#
SON DAKİKA: Antalyaspor, altyapı sporcularına İngilizce eğitimi için protokol imzaladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement