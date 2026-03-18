Antalyaspor, Başakşehir ile 1 Puan Aldı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor, deplasmanda RAMS Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Mutlak puan almamız gereken bir maçtı. Başakşehir'e, ligin en derin kadrosuna sahip takımı diyebiliriz. Net 4 kaliteli santrforları var. Oyuna en son giren Nuno da Costa ile çalıştım. Keşke bizde olsaydı da üç hafta önce ligde kalmayı garantileseydik. Böyle bir takıma karşı oyun üstünlüğünü elde etmek kolay değil. Başakşehir, Galatasaray ile ligde topa en fazla hükmeden takım. Ciddi şekilde mücadele etmemiz gerekiyordu. Başakşehir deplasmanından aldığımız 1 puan, belki ligin sonunu belirleyecek puanlardan biri" diye konuştu.

Mücadelede fazla pozisyon olmadığı belirten Uğurlu, "Yaptığımız savunma bunda etkili olabilir. Başakşehir, duran toptan çok fazla gol aradı. Buna taç atışlarını da dahil edebiliriz. Oyun anlamında istediklerimizin hepsini ortaya koyamadık ama mücadele anlamında her oyuncumuz yüzde 100'üyle sahada her şeyini verdi. Bir puan almak çok değerli ve önemliydi. Bunun için mutluyuz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL