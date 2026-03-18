Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalyaspor, Başakşehir ile 1 Puan Aldı

18.03.2026 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor, Başakşehir ile golsüz berabere kalarak değerli bir puan aldı. Teknik direktör Uğurlu, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Başakşehir'in ligin en derin kadrolarından birine sahip olduğu ve onlara karşı oyun üstünlüğü elde etmenin kolay olmadığını belirterek, "Bir puan almak çok değerli ve önemliydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor, deplasmanda RAMS Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Mutlak puan almamız gereken bir maçtı. Başakşehir'e, ligin en derin kadrosuna sahip takımı diyebiliriz. Net 4 kaliteli santrforları var. Oyuna en son giren Nuno da Costa ile çalıştım. Keşke bizde olsaydı da üç hafta önce ligde kalmayı garantileseydik. Böyle bir takıma karşı oyun üstünlüğünü elde etmek kolay değil. Başakşehir, Galatasaray ile ligde topa en fazla hükmeden takım. Ciddi şekilde mücadele etmemiz gerekiyordu. Başakşehir deplasmanından aldığımız 1 puan, belki ligin sonunu belirleyecek puanlardan biri" diye konuştu.

"Bir puan almak çok değerli ve önemliydi"

Mücadelede fazla pozisyon olmadığı belirten Uğurlu, "Yaptığımız savunma bunda etkili olabilir. Başakşehir, duran toptan çok fazla gol aradı. Buna taç atışlarını da dahil edebiliriz. Oyun anlamında istediklerimizin hepsini ortaya koyamadık ama mücadele anlamında her oyuncumuz yüzde 100'üyle sahada her şeyini verdi. Bir puan almak çok değerli ve önemliydi. Bunun için mutluyuz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 00:29:50. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.