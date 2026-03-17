Antalyaspor, Başakşehir Maçına Hazır

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki idmanda taktik çalıştı.
Akdeniz temsilcisi, 15.30'da uçakla İstanbul'a gidecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın 20.00'de başlayacak RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor müsabakasını hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
