Antalyaspor Basın Sözcüsü Başkan: Kalan 5 maçtaki 3'er puanlara talibiz - Son Dakika
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Antalyaspor Basın Sözcüsü Başkan: Kalan 5 maçtaki 3'er puanlara talibiz

22.04.2022 13:02
Antalyaspor Basın Sözcüsü Başkan: Kalan 5 maçtaki 3'er puanlara talibiz

Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, ligde kalan 5 maçın tamamındaki 3 puana talip olduklarını dile getirdi.

Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, ligde kalan 5 maçın tamamındaki 3 puana talip olduklarını dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında pazar günü sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak olan Fraport TAV Antalyaspor mücadelenin hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Admir Mehmedi, Sinan Gümüş ve Harun Alpsoy'un yanı sıra antrenman eksikliği bulunan Ufuk Akyol'un zorlu maçta forma giymesi beklenmiyor. Akreplerin basın sözcüsü Adnan Başkan ise ligde kalan maçların hepsini kazanmak istediklerini söyledi.

"KALAN 5 MAÇTAKİ 3'ER PUANA TALİBİZ"Yukatel Kayserispor maçına taraftarı davet eden Adnan Başkan, 11 maçlık yenilmezlik serisinin sürdüğünü, 10 maçlık kendi evlerinde yenilmeme rekorunu bir adım ileri taşımak için hazır olduklarını kaydetti. Adnan Başkan, "Takımımız müthiş bir seri yakaladı. Ancak biz bununla yetinmiyoruz. Kalan 5 maçın tamamında 3'er puana talibiz. Bu performansımızı sürdürdüğümüz sürece yenemeyeceğimiz takım yok" dedi."AVRUPA KUPALARI BARAJINA İYİCE TUTUNDUK"Kayserispor'un ligin rahat takımlarından biri olduğunu söyleyen Adnan Başkan, kupa yorgunu olmasına rağmen kaliteli oyunculardan kurulu tehlikeli bir rakip olduğuna dikkat çekti. Başkan, "Bu maçta da itici gücümüz taraftarımız olacak. Aldığımız seri puanlarla Avrupa kupaları barajına iyice tutunduk. Taraftarımızın desteğiyle, hepimizin hayali olan bu hedefe doğru omuz omuza yürümek istiyoruz. Kırmızı beyaz renklere gönül verenler yanımızda olduğu sürece hiçbir rakipten çekinmiyoruz. Futbol sorumlumuz Nuri Şahin, teknik ekip ve futbolcularımız dolu tribünleri hak ediyor. Antalyaspor taraftarı da buna karşılık verecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.Antalyaspor Basın Sözcüsü Başkan, Fraport TAV Antalyaspor'un pazar günü saat 20.30'da kendi sahasında oynayacağı Yukatel Kayserispor karşılaşması için taraftarı maça davet etti. 11 maçlık yenilmezlik serisinin sürdüğünü, 10 maçlık kendi evlerinde yenilmeme rekorunu bir adım ileri taşımak için hazır olduklarını söyleyen Adnan Başkan, "Takımımız müthiş bir seri yakaladı. Ancak biz bununla yetinmiyoruz. Kalan 5 maçın tamamında 3'er puana talibiz. Bu performansımızı sürdürdüğümüz sürece yenemeyeceğimiz takım yok" dedi.KAYSERİSPOR MAÇININ HAKEMİ ÇAKIR OLDUSüper Lig'in 34'üncü haftasında pazar günü saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Kayserispor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'a, MHK tarafından 8 Mart tarihinden sonra ilk kez bir maçta görev verildi.SHAKTAR DONETSK İLE HAZIRLIK MAÇI

Fraport TAV Antalyaspor, 'Barış için maç' kapsamında pazartesi günü saat 20.30'da Ukrayna temsilcisi Shaktar Donetsk ile Antalya Stadyumu'nda bir hazırlık maçı yapacak.


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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Antalyaspor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalyaspor Basın Sözcüsü Başkan: Kalan 5 maçtaki 3'er puanlara talibiz - Son Dakika


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