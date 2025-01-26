Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar
Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson, Djenepo, Samudio
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Rashica, Rafa Silva, Chamberlain, Semih Kılıçsoy
Sarı kartlar: Dk. 41 Al-Musrati (Beşiktaş)
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Antalyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
9. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.
13. dakikada Rashica'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Semih Kılıçsoy'un ceza alanında kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.
38. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Kenan Piric'te kaldı.
42. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında Samudio'nun ceza alanında kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
45+3. dakikada, Rashica'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor - Beşiktaş: İlk Yarı 0-0 - Son Dakika
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