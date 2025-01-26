Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar
Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 87 Thalisson), Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson (Dk. 79 Safuri), Djenepo (Dk. 66 Townsend), Samudio (Dk. 66 Gaich)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Dk. 46 Onur Bulut), Emirhan Topçu (Dk. 71 Zainutdinov), Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Rashica (Dk. 68 Joao Mario), Rafa Silva, Chamberlain (Dk. 57 Muçi), Semih Kılıçsoy (Dk. 57 Immobile)
Goller: Dk. 79 Rafa Silva (Beşiktaş), Dk. 85 Erdal Rakip (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Al-Musrati, Dk. 46 Rafa Silva (Beşiktaş), Dk. 61 Djenepo (Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.
55. dakikada Rashica'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp direğin üstünden auta çıktı.
72. dakikada Erdal Rakip'in ceza sahası dışından şutunda, top direğin üstünden auta gitti.
79. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gedson Fernandes'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Immobile'nin ortasında iyi yükselen Rafa Silva'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
83. dakikada sağ kanatan gelişen Antalyaspor atağında Safuri'nin altı pas içerisine ortasında iyi yükselen Gaich'in kafa vuruşunda gole kaleci Mert Günok izin vermedi.
85. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Kaluzinski'nin sol kanada gönderdiği uzun pasta Van de Streek korner çizgisinde oyun alanından çıkmadan topu ceza alanına çevirdi. Ön direkte savunmadan önce topu alan Erdal Rakip, sol çaprazdan kaleci Mert'in üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor - Beşiktaş Maçında Beraberlik - Son Dakika
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