Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda istediği skorları alamayan Fraport TAV Antalyaspor 'a bir şok da Angolalı orta saha oyuncusu Fredy'den geldi. Alanyaspor maçında sakatlanan ve alt arka adalesinde 2'nci derece yırtık olan oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Aytemiz Alanyaspor, İstanbulspor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Antalyaspor'da Ndao'dan sonra Fredy şoku - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.