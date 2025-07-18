Antalyaspor'da Rıza Perçin dönemi - Son Dakika
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Antalyaspor'da Rıza Perçin dönemi

18.07.2025 18:34
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Antalyaspor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda, başkanlığa Rıza Perçin getirildi.

Antalyaspor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda, başkanlığa Rıza Perçin getirildi.

Antalyaspor'da Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirildi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bulunan Suphi Türel Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul, divan heyetinin oluşturulması ile başladı. Divan Kurulu Kamile Yıldırım Gülgün başkanlığında, Ali Topuz, Alper Köleoğlu, Dağlar Ekşi ve Harun Tümer'den oluştu.

Genel Kurul, yönetim kurulu seçimi ile devam etti. Rıza Perçin başkanlığında divan heyetine sunulan yönetim kurulu oybirliği ile kabul edildi. Seçimin ardından Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün bir konuşma yaptı. Yeni yönetim kurulunun zor bir göreve talip olduğunu belirten Ergün, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gücümüzü ve emeğimizi Antalyaspor için harcamaya devam edeceğiz. Antalyaspor AŞ'nin içinde bulunduğu durumun tespiti ve bu duruma nasıl gelindiğinin değerlendirilmesinin yapılması son derece önemli. Ne yazık ki bir önceki yönetim Antalyaspor'un borç yükünü teslim aldığı noktanın iki katına çıkararak bırakmıştır. Önceki yönetim bugün yaptığımız genel kurul kararını alırken dahi mali tablolar, bilançolar ve hesaplar konusunda Antalyaspor AŞ Genel Kurulu'nu bilgilendirme ihtiyacı bile hissetmemiştir. Gerek faaliyet raporu ve hesaplar konusu ile ilgili ibra maddeleri eklenmemiştir. Genel Kurul gündemini bu şekilde hazırlayanın eski yönetim olduğunu belirtmek isterim. Anonim Şirketin önümüzdeki günlerde yapılacak olan mali genel kurulunda ibra edilip edilmeyeceği hususu ayrıca değerlendirilecektir" dedi.

"Kulübümüze zarar verenleri uyarıyorum"

Zorlu günlerde yeni yönetimin oluşması sürecinde Antalyaspor'un önünün kesilmeye çalışıldığını belirten Ergün, "Yeni yönetimin gözünü korkutmaya çalışan, onları caydırmaya uğraşan, hatta tehditvari yazılarla itibar suikastçiliği yapmaya çalışanlara rastlıyoruz. Antalyaspor'u düzlüğe çıkarmaya uğraşmak yerine göreve bile başlamamış insanları caydırmaya çalışmanın Antalyaspor'a zarar verdiği ortadadır. Bu kişileri ve bu kişileri finanse eden iş insanlarını iyi biliyoruz. Antalyaspor'un menfaatleri doğrultusunda bu sözde Antalyasporlularla ilgili gerekli adımların atılacağını bilmenizi isterim. Uyarı adı altında Antalyaspor'umuza zarar veren kimseleri kınıyor ve camiamızın takdirine sunuyorum. Kendilerini son kez uyarıyorum. Antalyaspor adıyla prim yapıp aynı zamanda şahsi menfaatleri için de kulübümüze zarar verenleri bu çatı altında barındırmayacağımı açıkça ifade ediyorum. Antalyaspor bizim sevdamız. Tüm bu engellemeler ve paçadan çekme çalışmalarına rağmen biz Antalyaspor için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Antalyaspor öz evladına emanet"

Genel kurulda son konuşmayı başkanlığa seçilen Rıza Perçin yaptı. Perçin çok ağır bir yük aldıklarının farkında olduklarını belirterek, "15 gündür çok yol aldık. Hem de hiç bir resmi yetkimiz olmamasına rağmen. Takımımız kampta, hocamız döndü. 15 dosyanın 12'sini bugün itibarı ile kapattık. Bugün çok konuşmak istemiyorum. Neler söylediler neler. Ancak bugün bunun zamanı olmadığını düşünüyoruz. Herkes yanımızda!" dedi. Antalya'nın öz evladı olduğunu söyleyen Perçin, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a, 15 gündür bizi hiç yalnız bırakmayan Valimiz Hulusi Şahin'e, Menderes Türel'e ve birbirinden kıymetli iş insanlarına özellikle teşekkür ediyorum. Pazartesi basının karşısına çıkacağız ve her türlü bilgiyi paylaşacağız. Burası öz evlatlarının elinde. Genel Kurulumuz camiamıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu. Genel Kurul yapılan bu konuşma ile sona erdi.

Rıza Perçin başkanlığında oluşturulan Antalyaspor yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Rıza Perçin, Hakan Kayaarası, Fatih Demirtop, Oktay Arı, Ali Çan, Mehmet Boztaş, Emrah Çelik, Hakan Onay, Lokman Arslan, Selçuk Kahraman, Mehmet Hasan Güneysu, Bülent Kaya, Cesur Burak Akar, Mehmet Bora, Nail Öztürk, Emir Ekmekçi, Cihat Gökalp, Serkan Sürer, Ali Altınay, Nebi Erdemsoy, Haydar Ali Yıldırım, Medeni Korkut, Halil İbrahim Öcalan, Avni Bağçalı, Bilal Özkan, Çağdaş Uslu, Erkan Efeoğlu, Kemal Yılmaz ve Serdar Kaya - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor'da Rıza Perçin dönemi - Son Dakika

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