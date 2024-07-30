Antalyaspor Efsaneleri Onuruna Ayak Tenisi Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Antalyaspor Efsaneleri Onuruna Ayak Tenisi Turnuvası Düzenlendi

Antalyaspor Efsaneleri Onuruna Ayak Tenisi Turnuvası Düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor Dostları Derneği işbirliğiyle düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası, Antalyaspor efsaneleri Yarkın Böke ve Öner Gülyanar'ın onuruna gerçekleştirildi. Turnuvanın açılışı renkli görüntülere sahne oldu ve finali 14 Ağustos'ta yapılacak.

30.07.2024 17:05  Güncelleme: 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor Dostları Derneği işbirliğiyle, Antalyaspor efsaneleri Yarkın Böke ve Öner Gülyanar'ın onuruna, "İnsanlar Yaşarken Anılmalıdır" mottosuyla Ayak Tenisi Turnuvası düzenlendi.

Antalyaspor'un iki efsane futbolcusu olan, 7 numaralı formasıyla özdeşleşmiş Yarkın Böke ve 3 numaralı formasıyla özdeşleşmiş Öner Gülyanar onuruna düzenlenen 9. Antalyaspor Dostları Derneği Ayak Tenisi Turnuvası Beach Park Tenis kortlarında başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor Dostları Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen turnuvanın açılışı renkli görüntülere sahne oldu.

Efsanelere tezahürat

"İnsanlar Yaşarken Anılmalıdır" mottosuyla düzenlenen turnuvanın maçlarının oynanacağı korta dolan Antalyaspor taraftarları Yarkın Böke ve Öner Gülyanar'ı alkışlar ve tezahüratlarla karşıladı. Amigo Recep Güler'in (Miloş) taraftarları coşturduğu ve dakikalar süren tezahüratların ardından iki futbol efsanesi el ele taraftarları ve sevenlerini selamladıktan sonra, adlarına düzenlenen bu güzel organizasyon için minnettar olduklarını dile getirdi. Turnuvanın açılış maçında, geçen senenin şampiyonu olan eski Antalyasporlu futbolcu Yusuf Şimşek önderliğindeki Şimşek Spor ve Rixos Bysan Kuaför takımları karşı karşıya geldi.

"Futbolseverleri bekliyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, Antalya'da spora yıllarca hizmet vermiş insanlarla birlikte işbirliği içerisinde yapılan bu etkinlikten memnun olduğunu belirtti. Tonguç, "Her yıl farklı Antalyaspor efsanelerini onurlandırmak adına bu turnuva düzenleniyor. Bu yıl ise 2 efsaneyi birden onurlandırmak istedik. Antalyalı tüm futbolseverleri buraya bekliyoruz" dedi.

Final 14 Ağustos'ta

29 Temmuz- 14 Ağustos tarihleri arasında Beach Park Tenis Kortlarında düzenlenen turnuvadaki maçlar hafta içi saat 21.00-23.00'de oynanacak. 12 takımın katıldığı turnuvada, takımlar 4'er kişiden oluşurken, bu takımlar 6'şarlı 2 grupta mücadelelerini sergileyecek. Turnuvanın finali 14 Ağustos'ta yapılacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyaspor, Antalya, Tenis, Spor, Etkinlikler, Antalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor Efsaneleri Onuruna Ayak Tenisi Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
15:49 Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
15:23 Malatya’da polis kiracılarına ateş açtı Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
13:47 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
16:26 Taraftarları sokaklara döktü Romanya, Mehmet Topal’ı konuşuyor Taraftarları sokaklara döktü! Romanya, Mehmet Topal'ı konuşuyor
15:47 Isparta’da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı Isparta'da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:30 Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe’yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu
15:25 Filenin Sultanları’nın rakibine doping şoku Dominik Cumhuriyeti’nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi Filenin Sultanları'nın rakibine doping şoku! Dominik Cumhuriyeti'nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi
15:13 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?
15:10 Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi
14:47 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk kare geldi 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal'dan ilk kare geldi
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
13:20 Sosyal medyada sahte diploma satışı Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal Sosyal medyada sahte diploma satışı! Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 17:43:01. #1.12#
SON DAKİKA: Antalyaspor Efsaneleri Onuruna Ayak Tenisi Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement