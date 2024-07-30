Antalyaspor Efsaneleri Onuruna Ayak Tenisi Turnuvası Düzenlendi

Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor Dostları Derneği işbirliğiyle, Antalyaspor efsaneleri Yarkın Böke ve Öner Gülyanar'ın onuruna, "İnsanlar Yaşarken Anılmalıdır" mottosuyla Ayak Tenisi Turnuvası düzenlendi.

Antalyaspor'un iki efsane futbolcusu olan, 7 numaralı formasıyla özdeşleşmiş Yarkın Böke ve 3 numaralı formasıyla özdeşleşmiş Öner Gülyanar onuruna düzenlenen 9. Antalyaspor Dostları Derneği Ayak Tenisi Turnuvası Beach Park Tenis kortlarında başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor Dostları Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen turnuvanın açılışı renkli görüntülere sahne oldu.

Efsanelere tezahürat

"İnsanlar Yaşarken Anılmalıdır" mottosuyla düzenlenen turnuvanın maçlarının oynanacağı korta dolan Antalyaspor taraftarları Yarkın Böke ve Öner Gülyanar'ı alkışlar ve tezahüratlarla karşıladı. Amigo Recep Güler'in (Miloş) taraftarları coşturduğu ve dakikalar süren tezahüratların ardından iki futbol efsanesi el ele taraftarları ve sevenlerini selamladıktan sonra, adlarına düzenlenen bu güzel organizasyon için minnettar olduklarını dile getirdi. Turnuvanın açılış maçında, geçen senenin şampiyonu olan eski Antalyasporlu futbolcu Yusuf Şimşek önderliğindeki Şimşek Spor ve Rixos Bysan Kuaför takımları karşı karşıya geldi.

"Futbolseverleri bekliyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, Antalya'da spora yıllarca hizmet vermiş insanlarla birlikte işbirliği içerisinde yapılan bu etkinlikten memnun olduğunu belirtti. Tonguç, "Her yıl farklı Antalyaspor efsanelerini onurlandırmak adına bu turnuva düzenleniyor. Bu yıl ise 2 efsaneyi birden onurlandırmak istedik. Antalyalı tüm futbolseverleri buraya bekliyoruz" dedi.

Final 14 Ağustos'ta

29 Temmuz- 14 Ağustos tarihleri arasında Beach Park Tenis Kortlarında düzenlenen turnuvadaki maçlar hafta içi saat 21.00-23.00'de oynanacak. 12 takımın katıldığı turnuvada, takımlar 4'er kişiden oluşurken, bu takımlar 6'şarlı 2 grupta mücadelelerini sergileyecek. Turnuvanın finali 14 Ağustos'ta yapılacak. - ANTALYA