Antalyaspor Eyüpspor'a Mağlup - Son Dakika
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Antalyaspor Eyüpspor'a Mağlup

Antalyaspor Eyüpspor\'a Mağlup

Aurelio, 4-1'lik yenilgi sonrası üzüntülerini dile getirerek, fırsatları değerlendiremediklerini belirtti.

04.01.2025 19:23
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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, kendi sahasında Eyüpspor'a 4-1 mağlup olmalarının ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyet için sahaya çıktık ama olmadı. Bu skora çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, sahasında Eyüpspor'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, alınan mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi. Mağlubiyetin takım üzerinde büyük bir etki bıraktığını söyleyen Aurelio, "Soyunma odasında hem oyuncular hem de biz teknik ekip olarak bu mağlubiyetin acısını yaşadık. Galibiyet için sahaya çıktık ama olmadı. Bu skora çok üzüldük" dedi.

"Fırsatları değerlendiremedik"

Maçın başında yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini belirten Aurelio, "İlk yarıya çok iyi başladık ve net 3 gol pozisyonumuz vardı. Eğer bunları değerlendirebilseydik 3-0 öne geçebilirdik. Ancak bu fırsatları kaçırınca rakibimiz kendini daha güçlü hissetti ve skoru lehine çevirdi" şeklinde konuştu.

"İkinci yarıdaki gol yetmedi"

İkinci yarıya farklı bir motivasyonla başladıklarını ifade eden Aurelio, "Başka bir ruhla ikinci yarıya başladık ve hemen bir gol bulduk. Ancak bunu devam ettiremedik ve maçtan mağlubiyetle ayrıldık. Bu sonucu değiştiremediğimiz için üzgünüz" ifadelerini kullandı.

"Alex'in istifası söz konusu değil"

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in ayrılığının ardından görev alan Alex de Souza'nın istifasının gündemde olup olmadığı sorusuna yanıt veren Aurelio, "Hayır, böyle bir şey düşünmüyoruz. Takımın başındayız ve kupa ile Trabzonspor maçına odaklandık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" cevabını verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor Eyüpspor'a Mağlup - Son Dakika

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