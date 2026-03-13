Antalyaspor, Gaziantep'e 4-1 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalyaspor, Gaziantep'e 4-1 Yenildi

Antalyaspor, Gaziantep\'e 4-1 Yenildi
13.03.2026 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, Gaziantep FK'ya 4-1 yenilerek kötü bir sonuç aldı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'ya 4-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Maxim'in sağ köşeden kullandığı kornerde ceza alanı içinde Kozlowski'nin şutunde top direkten döndü. Dönen topu Bayo boş kaleye gönderdi. 0-1

64. dakikada Perez'in ceza alanı önünden ortasında ceza sahası içinde Abena kafayla pasında Kozlowski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

76. dakikada Antalyaspor defansının çıkarken yaptığı hatada topu kapan Bayo, kaleci Julian'ı da geçerek meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-3

82. dakikada kaleci Burak'ın uzun topunda ceza alanı içerisinde topla buluşan Bayo pasını Camara'ya aktardı. Camara'nın bekletmen vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-4

90+3. dakikada sağ kanattan ceza alanına gönderilen ortada Van de Streek kafayla topu ceza yayı üzerinde bulunan Safuri'ye indirdi. Bu oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu. 1-4

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Gürcan Hasova, Erkan Akbulut, Ali Alp

Antalyaspor: Julian, Paal, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı (Abdülkadir Ömür dk. 80), Veysel Sarı, Soner Dikmen, Ballet, Ceesay (Safuri dk. 63), Saric (Erdoğan Yeşilyurt dk. 85), Van de Streek, Storm (Doğukan Sinik dk. 63)

Yedekler: Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Dzhikiya, Abdullah Yiğiter, Giannetti, Boli

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gaziantep FK: Burak Bozan, Perez, Arda Kızıldağ, Abena, Nazım Sangare, Kozlowski (Sorescu dk. 86), Lungoyi (Yusuf Kabadayı dk. 86), Maxim (Camara dk. 80), Ogün Özçiçek (Gidado dk. 74), Gassama, Bayo

Yedekler: Zafer Görgen, Cemilhan Aslan, Muhammet Akmelek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Bayo (dk. 59 ve 79), Kozlowski (dk. 64), Camara (dk. 82) (Gaziantep FK), Safuri (dk. 90+3) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Saric, Ballet, Veysel Sarı (Antalyaspor), Arda Kızıldağ, Burak Yılmaz (T. D.), Kozlowski, Lungoyi, Nazım Sangare (Gaziantep FK) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Gaziantep'e 4-1 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 22:49:27. #7.13#
SON DAKİKA: Antalyaspor, Gaziantep'e 4-1 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.