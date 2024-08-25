Antalyaspor - Hatayspor Maçında Hatayspor 2-0 Önde - Son Dakika
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Antalyaspor - Hatayspor Maçında Hatayspor 2-0 Önde

Antalyaspor - Hatayspor Maçında Hatayspor 2-0 Önde

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Hatayspor arasındaki maçın ilk yarısı Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Strandberg'in attığı gollerle Hatayspor öne geçti.

25.08.2024 22:51
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol kanattan Burak'ın yerden pasına hareketlenen Safuri'nin sol çaprazdan şutunda kaleciden seken topu defans uzaklaştırdı.

26. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Strandberg meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

32. dakikada hızlı çıkan Hatayspor'da Fernandes'in defansın arkasına yerden pasına hareketlenen Strandberg, kaleciyle çalımlayıp meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

38. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Fernandes'in şutunda kaleci Kenan topu kornere çeldi.

44. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Safuri'nin şutunda kaleci Erce gole izin vermedi.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bora Özkara, Mustafa Sarvanlar

Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz, Amar Gerxhaliu, Thalisson Kelven, Burak İngenç, Soner Dikmen, Erdal Rakip, Emre Uzun, Safuri, Djenepo, Samudio

Yedekler: Abdullah, Doğukan Özkan, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Gaich, Kaluzinski, Van de Streek, Ramazan Gülerce, Harun Toprak

Teknik Direktör: Alex de Souza

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Kilama, Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga, Bamgboye, Diack, Abdülkadir Parmak, Fernandes, Strandberg

Yedekler: Visar Bekaj, Görkem Sağlam, Okoronkwo, Rui Pedro, Selimcan Temel, Hodzic, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Rivas

Teknik Direktör: Özhan Pulat

Goller: Strandberg (dk. 26 pen. ve dk. 32) (Hatayspor)

Sarı kart: Abdulkadir (Hatayspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor - Hatayspor Maçında Hatayspor 2-0 Önde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalyaspor - Hatayspor Maçında Hatayspor 2-0 Önde - Son Dakika
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