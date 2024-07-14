Antalyaspor, hazırlık maçında Akron Togliatti'ye mağlup oldu - Son Dakika
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Antalyaspor, hazırlık maçında Akron Togliatti'ye mağlup oldu

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Burdur'da oynadığı ilk hazırlık maçında Rusya'nın Akron Togliatti takımına 3-2 mağlup oldu. Maçta Antalyaspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle farkı kapatsa da son dakikada yediği golle mağlubiyetle ayrıldı. Burdur kampının ardından Antalyaspor, Erzurum'a giderek hazırlıklarına devam edecek.

14.07.2024 21:34
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Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Antalyaspor ilk hazırlık maçında Rusya'nın Akron Togliatti takımına 3-2 mağlup oldu.

2024-2025 sezonu hazırlıklarına 7 Temmuz'da Antalya'da yaptığı antrenmanla başlayan Antalyaspor daha sonra ilk kamp dönemi için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Tesislerine gelerek burada devam ediyor. Teknik direktörlüğe getirilen Alex de Souza yönetiminde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar İstiklal Stadı'nda yaptığı ilk hazırlık maçında Rusya'nın Akron Togliatti takımı ile karşı karşıya geldi. Maça Ataberk, Gerxhaliu, Soner, Erkan, Efecan, Emir, Mevlüthan, Mert, Civan, Harun ve Yannick ilk 11'i ile başlayan Akrepler, mücadelenin ilk yarısı 2-0 mağlup tamamlandı. İkinci yarıya Piric, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Erdal, Mehmet, Burak, Van de Streek ve Safuri 11'i ile başlayan Antalyaspor 59. dakikada Van de Streek'in ayağından bulduğu golle farkı bire indirdi. 85. dakikada Veysel Sarı'nın golü ile beraberliği yakalayan Antalyaspor karşılaşmanın son dakikasında yediği golle mücadeleyi 3-2'lik mağlubiyetle tamamladı.

17 Temmuzda son bulacak Burdur kampının ardından Erzurum'a gidecek olan Antalyaspor, hazırlıklarına burada devam edecek. - BURDUR

Kaynak: İHA

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