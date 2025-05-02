Antalyaspor ile Konyaspor Golsüz Beraberlikte İkinci Yarının Yolunu Bekliyor - Son Dakika
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Antalyaspor ile Konyaspor Golsüz Beraberlikte İkinci Yarının Yolunu Bekliyor

Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor ve Konyaspor, ilk yarıda golsüz eşitlikle devreyi kapattı.

02.05.2025 21:06
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada sol kanattan Van de Streek'in ortasında topu göğsüyle önüne alan Samudio'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

18. dakikada Prip'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda kaleci Abdullah topu kornere çeldi.

26. dakikada ceza sahasında Van de Streek'in kafayla aşırttığı topu önünde bulan Safuri'nin sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada sağ kanattan korner atışı kullanan Antalyaspor'da topa iyi yükselen Veysel'in kafa vuruşunu kaleci Slowik kornere çeldi.

42. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasında topa Van de Streek elle müdahalede bulundu, VAR'ın uyarısı sonucu pozisyonu tekrar izleyen hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada beyaz noktanın başına geçen Kramer'in şutunda kaleci Abdullah Yiğiter soluna yerden gelen topu çeldi.

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Çimen, Mehmet Salih Mazlum

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Samudio, Larsson

Yedekler: Doğukan Özkan, Bahadır Öztürk, Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz, Soner Dikmen, Djenepo, Petrusenko, Milosevic, Taha Osman Özmert

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Konyaspor: Slowik, Ndao, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Prip, Pedrinho, Melih İbrahimoğlu, Yusuf Erdoğan, Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Calusic, Abdurrahman Üresin, Boranijasevic, Oğulcan Ülgün, Bjorlo, Umut Nayir, Hamidou Keyta, Melih Bostan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Sarı kart: Bünyamin Balcı (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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