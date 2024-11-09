Antalyaspor İlk Yarıda 3-1 Üstün

Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Altan
Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko, Erdal Rakip, Soner Dikmen, Larsson, Samudio, Gaich
Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Ahmet Aslan, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Taylan Antalyalı, Seferi, Puşcaş
Goller: Dk. 13 Fredy (Sipay Bodrum FK), Dk. 24 Soner Dikmen, Dk. 35 Gaich, 45+1 Larsson (Onvo Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Erdal Rakip, Dk. 33 Thalisson, Dk. 39 Veysel Sarı (Onvo Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Onvo Antalyaspor ile Sipay Bodrum FK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
13. dakikada konuk ekip öne geçti. Puşcaş'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Fredy'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.
22. dakikada Larsson'un sağ kanattan ortasına hareketlenen Samudio'nun penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.
24. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ortasına kale önünde iyi yükselen Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
35. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bodrum FK'li savunma oyuncularının geri pasında araya giren Gaich, karşı karşıya kaldığı kaleciyi geçtikten sonra topu boş ağlara gönderdi: 1-2.
45+1 dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Larsson'un sert vuruşunda, top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-3.
Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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