Antalyaspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile 22 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde antrenman yaptı.
Oyuncular, ısınma hareketleriyle başlayan idmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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