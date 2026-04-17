Antalyaspor-Konyaspor Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti - Son Dakika
Antalyaspor-Konyaspor Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti

Antalyaspor-Konyaspor Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti
17.04.2026 21:06
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, Konyaspor ile karşılaşıyor. İlk yarı 0-0 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Diogo Gonçalves'in sağ kanattan yerden pasına hareketlenen Blaz Kramer'in penaltı noktasına yakın noktadan yerden vuruşunda top auta gitti.

3. dakikada Samuel Ballet'in bıraktığı topla ceza sahası yayına yakın noktada buluşan Dario Saric'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada çalımlarla rakip ceza sahasına yaklaşan Veysel Sarı'nın pasında topun gelişine vuran Van de Streek'in şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

28. dakikada Soner Dikmen'in uzaktan sert şutunda kaleci Deniz Ertaş topu iki hamlede kontrol etti.

37. dakikada Safuri'nin defansın arkasına doğru pasında Doğukan Sinik'in şutunda top kaleciye çarpıp kornere gitti.

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Abdullah Taşkınsoy, Bahtiyar Birinci, Samet Çavuş

Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Lautaro Giannetti, Kenneth Paal, Soner Dikmen, Samuel Ballet, Ramzi Safuri, Dario Saric, Doğukan Sinik, Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk, Dzhikiya, Jesper Ceesay, Abdülkadir Ömür, Erdoğan Yeşilyurt, Nikola Storm, Yohan Boli

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Adama Nagalo, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Morten Bjorlo, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Diogo Gonçalves, Olaigbe, Blaz Kramer

Yedekler: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Bazoer, Rayyan Bania, Ata Yanık, Enis Bardhi, Marko Jevtovic, Jo Jin-Ho, Sander Svendsen, Jackson Muleka

Teknik Direktör: İlhan Palut - ANTALYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor-Konyaspor Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti - Son Dakika

SON DAKİKA: Antalyaspor-Konyaspor Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti - Son Dakika
