Antalyaspor, Konyaspor'u Safuri ile Yendi

STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Cihan Aydın, Serkan Çimen, Salih Mazlum

ANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter-Bünyamin Balcı (Dk. 46 Mert Yılmaz), Veysel Sarı, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Kaluzinski, Erdal Rakip (Dk. 89 Petrusenko), Van de Streek, Safuri (Dk. 90+4 Amar Gerxhaliu), Samudio (Dk. 89 Djenepo), Larsson (Dk. 82 Soner Dikmen)

KONYASPOR: Slowik-N'dao, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Dk. 80 Melih Bostan), Prip (Dk. 70 Oğulcan Ülgen), Pedrinho (Dk. 70 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu, Yusuf Erdoğan(Dk. 88 Keyta), Kramer (Dk. 70 Umut Nayir)

SARI KARTLAR: Bünyamin Balcı, Safuri, Veysel Sarı, Samudio, Thalisson (Antalyaspor), Melih İbrahimoğlu (Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 86 Melih İbrahimoğlu (Konyaspor)

GOL: Dk. 62 Safuri (Antalyaspor)

Antalyaspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Konyaspor'u Safuri'nin attığı tek golle 1-0 mağlup etti.

12'nci dakikada sol kanattan Van de Streek'in arka direğe ortasına topu göğsüyle yumuşatmaya çalışan Samudio, savunmanın da hatasıyla topu altı pas içerisinde önünde bulurken yaptığı sert vuruş az farkla üstten auta çıktı.

18'inci dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Prip'in yerden sert vuruşunu kaleci Abdullah güçlükle kornere çeldi.

26'ncı dakikada sağ kanatta Samudio'nun taç atışından pasına hareketlenen Van de Streek, topu kafayla penaltı noktasıyla, altı pas arasına indirdi. Topu önünde bulan Safuri'nin bekletmeden sert şutunda topu kaleci Slowik, güçlükle kornere tokatladı.

27'nci dakikada kazanılan köşe vuruşunda Kaluzinski'nin ortasına iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunu kaleci Slowik bir kez daha kornere gönderdi.

28'inci dakikada Konyaspor'da sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Pedrinho'nun doğrudan kaleye yaptığı sert vuruşu kaleci Abdullah yumruklayarak uzaklaştırdı.

42'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Guilherme'nin ceza alanına ortasında Antalyaspor'da Van de Streek'in eline çarpan top sonrası Konyasporlu oyuncular penaltı bekledi. VAR uyarısı sonrası hakem Cihan Aydın monitörden izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

45'inci dakikada Konyaspor'da kazanılan penaltıda topun başına geçen Kramer'in kalecinin soluna yerden vuruşuna iyi uzanan kaleci Abdullah penaltıyı kurtardı.

İlk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı.

58'inci dakikada orta sahadan topu alan Yusuf Erdoğan sol çaprazdan ceza alanı içerisine girerek yaptığı vuruşu kaleci Abdullah kornere çeldi.

62'nci dakikada Larsson'un derinlemesine pasını alarak kaleciyle karşı karşıya kalan Safuri'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş Konyaspor kalecisi Slowik'in yanından ağlara gitti.1-0.

Mücadele 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.