Antalyaspor, Sarıyer'e 1-2 Mağlup - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalyaspor, Sarıyer'e 1-2 Mağlup

Antalyaspor, Sarıyer\'e 1-2 Mağlup
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'de Sarıyer karşısında 2-1 yenildi. Güray Vural kırmızı kart gördü.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında boşta kalan topa Van de Streek'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45. dakikada Güray Vural'ın kullandığı köşe vuruşunda Ensar Buğra Tivsiz'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

60. dakikada Barış, ceza sahasında Samet'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Batuhan Kör penaltıyı gole çevirdi. 1-1

61. dakikada Antalyaspor'da Güray Vural, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

81. dakikada Silva'nın pasıyla ceza sahasına giren Furkan Gedik, kaleci Julian'ın üzerinden aşırdığı topu ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Antalya

Hakemler: Emre Kargın, Kürşathan Akın, Batuhan Bıyıklı

Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Erdoğan Yeşilyurt dk. 83), Ensar Buğra Tivsiz, Samet Karakoç, Güray Vural, Nzaba, Pedrinho (Hasan Yakub İlçin dk. 83), Safuri, Ömer Faruk Beyaz (Doğukan Sinik dk. 46), Van de Streek (Boli dk. 75), Ahmet Sağat (Mevlüt Şimşek dk. 66)

Yedekler: Kağan Arıcan, Soner Dikmen, Mert Yılmaz, Chehaima, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel (Hasan Emre Yeşilyurt dk. 90), Kaan, Caner, Eşref, Silva, Barış (Furkan Gedik dk. 72), Poko (Yağız Şen dk. 75), Doğancan (Tunahan Ergül dk. 75), Efecan Karaca (Dalo dk. 89), Batuhan Kör

Yedekler: Furkan Akyüz, Erdi Dikmen, Eren Karadağ, Üzeyir Ergün, Thiam

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Goller: Ensar Buğra Tivsiz (dk. 45) (Antalyaspor), Batuhan Kör (dk. 60, pen.), Furkan Gedik (dk. 81) (Sarıyer)

Kırmızı kart: Güray Vural (dk. 61) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Bünyamin Balcı, Samet Karakoç (Antalyaspor), Sehic, Doğancan, Dalo (Sarıyer)

Kaynak: İHA

Antalyaspor, Trendyol, Sarıyer, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, Sarıyer'e 1-2 Mağlup - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mazlum Abdi Danışmanlığa Atandı Mazlum Abdi Danışmanlığa Atandı
İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı 24 saatte ikinci kez hedef aldı İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı! 24 saatte ikinci kez hedef aldı
Bingöl’de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı Bingöl'de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
İki ülke arasında ipler geriliyor Trump bu kez haritayı değiştirdi İki ülke arasında ipler geriliyor! Trump bu kez haritayı değiştirdi
Sağanak İstanbul’u vurdu Peş peşe zincirleme kazalar Sağanak İstanbul’u vurdu! Peş peşe zincirleme kazalar
Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi

21:44
Rusya, Kiev’deki kritik tesisi vurdu Gökyüzünden ateş yağdı
Rusya, Kiev'deki kritik tesisi vurdu! Gökyüzünden ateş yağdı
21:26
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum
21:24
İstifası kabul edilmeyen Fatih Tekke’den açıklama
İstifası kabul edilmeyen Fatih Tekke'den açıklama
21:23
Fidan hocanın Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı
21:14
İstanbul’da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
20:01
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 23:54:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Antalyaspor, Sarıyer'e 1-2 Mağlup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement