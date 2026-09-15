Antalyaspor, teknik direktörlük için Osman Özköylü ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalyaspor, teknik direktörlük için Osman Özköylü ile anlaştı

Antalyaspor, teknik direktörlük için Osman Özköylü ile anlaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Osman Özköylü ile anlaşmaya vardı. İlk etapta sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşmede, Süper Lig'e çıkılması halinde Özköylü ile yola devam edilmesi hedefleniyor.

ANTALYASPOR, teknik direktörlük görevi için Osman Özköylü ile anlaşmaya vardı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen resmi imza törenine Başkan Mustafa Ergün ve yeni teknik direktör Osman Özköylü katıldı. Başkan Mustafa Ergün, sezona fikstür avantajıyla başlanmasına rağmen yaşanan talihsizliklere dikkati çekti. Önceki teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolların dostane bir şekilde ayrıldığını belirten Başkan Ergün, süreci şu sözlerle özetledi:

"Güzel bir fikstür çekmemize rağmen talihsizlikler peşimizi bırakmadı. Bülent hocamızla herhangi bir sorun yaşamadan yollarımızı ayırdık ve kendisine emekleri için teşekkür ediyoruz. Yeni bir arayışa girdiğimiz bu süreçte, ligi çok iyi bilen Osman hocamızla görüşerek anlaşmaya vardık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun."

'SEZON SONUNDA SÜPER LİG SEVİNCİNİ YAŞAMAK İSTİYORUZ'

Antalyaspor gibi büyük bir camiada görev almaktan büyük gurur duyduğunu ifade eden Osman Özköylü ise takımı hak ettiği noktalara taşımak için vakit kaybetmeden çalışmalara başlayacaklarını vurguladı. Özköylü, hedeflerini şu şekilde aktardı:

"Bu şehrin ve bu kulübün Türk futbolundaki yeri son derece önemlidir. Takımın şu an bulunduğu nokta bir talihsizliktir ancak kulübü olması gereken yere taşımak için ekibimle birlikte elimizden geleni yapacağız. Bülent hocamıza bıraktığı yerden dolayı teşekkür ederiz. Amacımız üst sıraları kovalayan ve sezon sonunda Allah'ın izniyle Süper Lig sevinci yaşayan bir takım olmak. Ben buraya inanarak ve oyuncu grubuna güvenerek geldim. Tüm camianın bu hedefe odaklanması çok önemli. Bilgi birikimimizi ve enerjimizi bu takımın potansiyelini yukarı çekmek için harcayacağız."

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan başkan Mustafa Ergün ve Osman Özköylü, takımın geleceğine dair mesajlar verdi. Sözleşme süresiyle ilgili bilgi veren Ergün, anlaşmanın ilk etapta sezon sonuna kadar yapıldığını, Süper Lig'e çıkılması halinde kafa yapılarının uyuştuğu Osman Özköylü ile yola devam etmek niyetinde olduklarını belirtti.

Kadro yapısı hakkındaki soruları yanıtlayan teknik direktör Özköylü ise takımda bazı eksiklikler olduğunu belirterek, "Devre arasına kadar bu çözümü takım içinden bulmak durumundayız. Takımı yakından takip ettim ve bilgi sahibiyim. Elimizde potansiyelli bir oyuncu grubu var. Bu potansiyeli saha içi disiplin ile birleştireceğiz ve tüm şehri de bu işin içine katarak engelleri aşacağız" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adamın ekibi şu isimlerden oluştu: Uğur Okur (Antrenör), Ragıp Başdağ (Antrenör), Yasin Özbudak (Atletik Performans Antrenörü), Arif Can Şanal (Kuvvet Antrenörü), Zeki Coşkuner (Analiz Antrenörü), Cengizhan Baskın (Kaleci Antrenörü), Umutcan Yüksel (Kaleci Antrenörü).

Törende; kırmızı beyazlı takımın yeni transferleri Nuno da Costa, Ömer Faruk Beyaz, Fotios Pseftis, Samet Yalçın ve Arif Kocaman ile altyapıdan takıma kazandırılan sporcular Arda Altun, Ensar Buğra Tivsiz, Mevlüt Şimşek, Hasan Ürkmez ve Batuhan Eroğlu için de imza töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

Osman Özköylü, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, teknik direktörlük için Osman Özköylü ile anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da çobanların zorlu mesaisi 80 bin TL’ye personel bulunamıyor Hatay'da çobanların zorlu mesaisi! 80 bin TL'ye personel bulunamıyor
CHP’de kurultay düğümü Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil CHP'de kurultay düğümü! Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil
Aziz İhsan Aktaş’a yönelik saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi Aziz İhsan Aktaş’a yönelik saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi
Rusya’da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor Rusya'da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor
Ne yaptın Greenwood Çektiği şut bakın nereye gitti Ne yaptın Greenwood! Çektiği şut bakın nereye gitti
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım’a istifa çağrısı Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'a istifa çağrısı
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
Kayserispor 4 golle liderliğe oturdu Kayserispor 4 golle liderliğe oturdu
Cem Yılmaz bastonu attı Bu kez oğlu Kemal ile alışverişte görüntülendi Cem Yılmaz bastonu attı! Bu kez oğlu Kemal ile alışverişte görüntülendi

19:12
Rusya’dan NATO’yu ayağa kaldıran hamle Askeri helikopteri hedef aldılar
Rusya'dan NATO'yu ayağa kaldıran hamle! Askeri helikopteri hedef aldılar
18:54
Yemen cephesi alev alev Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
Yemen cephesi alev alev! Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
18:19
Emeklinin banka yarışı kızıştı Ödemeler 35 bin TL’ye ulaştı
Emeklinin banka yarışı kızıştı! Ödemeler 35 bin TL'ye ulaştı
17:54
Arjantin’de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava
Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava
17:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur
16:22
Hakan Çalhanoğlu şoku Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
14:53
Adliye önünde toplanan LGBTİ’lere polis müdahalesi O anlar kamerada
Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada
14:28
Karısını başka biriyle yakalayan adam o anları kayda aldı: Kim bu adam kim
Karısını başka biriyle yakalayan adam o anları kayda aldı: Kim bu adam kim?
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 19:34:21. #7.12#
SON DAKİKA: Antalyaspor, teknik direktörlük için Osman Özköylü ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement