Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında FTA Antalyaspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'un konuğu oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Antalyaspor'un 2 golünü ABD'li forvet Wright kaydetti. 7 puanda kalan Antalyaspor, 17. sıraya gerileyerek düşme hattının içine girdi. Antalyaspor, Gaziantep FK 'ya 5-2, Kasımpaşa 'ya 2-0, Kayserispor 'a 1-0, Adana Demirspor 'a 3-0, Corendon Alanyaspor'a 3-2 mağlup olurken, Konyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Antalyaspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı - Son Dakika

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